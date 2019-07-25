Скончался 92-летний президент Туниса

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси, признанный самым возрастным действующим президентом в мире, умер в возрасте 92 лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице канцелярии президента в Facebook.

По данным тунисского агентства TAP, Ас-Себси, занимавший пост пост президента страны с 2014 года, был госпитализирован накануне в связи с недомоганием. В конце июня президент уже проходил стационарное лечение в течение нескольких дней.

Как передает телеканал Al Arabiya, функции главы государства будет временно (на срок от 45 до 90 дней) исполнять председатель парламента страны Мухаммед ан-Насер.

Бежи Каид ас-Себси родился 29 ноября 1926 г. в небольшом городе Сиди-Бу-Саид (на северо-востоке Туниса, являвшегося в тот период протекторатом Франции). В 1950 году окончил юридический факультет Парижского университета, где был заместителем председателя союза арабских студентов стран Северной Африки. В 1952-м стал членом тунисской коллегии адвокатов.

В 1956 году после обретения Тунисом независимости Бежи Каид ас-Себси стал советником премьер-министра, а впоследствии президента страны Хабиба Бургибы. В 1958 году он возглавил региональное управление при Министерстве внутренних дел, Управление по туризму. В 1962 году стал генеральным директором Управления национальной безопасности, спустя три года - министром внутренних дел.

В 1969 году Бежи Каид ас-Себси впервые был избран членом Палаты представителей от правящей Социалистической дустуровской партии. Был министром по особым поручениям при премьер-министре и министром обороны, а в 1970-1972 годах - послом во Франции. Ас-Себси отозвали с должности за поддержку демократического движения в Тунисе. После возвращения в Тунис оставил государственную службу и занялся частной адвокатской практикой, но в 1980 году вернулся в правительство в качестве министра по особым поручениям при премьер-министре.

В 1981 году ас-Себси занял пост министра иностранных дел, главным направлением его работы стали посреднические усилия в разрешении палестино-израильского конфликта. 15 сентября 1986 году Бежи Каид ас-Себси был назначен послом Туниса в ФРГ и сохранил этот пост после отстранения президента Хабиба Бургибы и прихода к власти Зин аль-Абидина бен Али в 1987 году.

В 1990 году был выбран спикером Палаты представителей и занимал этот пост до 1991 года. Он также оставался депутатом тунисского парламента до 1994 года. После ухода из парламента возобновил деятельность в качестве адвоката, вел арбитражные дела в Апелляционном суде Туниса. В феврале 2011-го исполняющий обязанности президента Туниса Фуад Мебазаа назначил Бежи ас-Себси премьер-министром в переходном правительстве национального единства, назвав его "человеком с безупречной репутацией как в политической, так и в частной жизни, известным своим глубоким патриотизмом, лояльностью и самопожертвованием в служении своей стране".

На этом посту Бежи ас-Себси заслужил репутацию либерала, в особенности после того, как им была расформирована политическая полиция. Однако деятельность его правительства подвергалась критике как со стороны демократического лагеря, так и со стороны исламистской партии "Ан-Нахда". Первые обвиняли кабинет министров в нерешительности перед угрозой прихода к власти исламистов, вторые проявляли недовольство появлением в новом правительстве представителей свергнутого режима бен Али. Несмотря на нестабильную политическую ситуацию, кабинету ас-Себси удалось провести выборы в Национальную учредительную ассамблею осенью 2011 года. После формирования нового правительства в декабре того же года ас-Себси ушел в отставку.

В июне 2012 года Бежи Каид ас-Себси основал и возглавил светскую партию "Нидаа Тунис" ("Призыв Туниса"). Она выступала с критикой политики правящей коалиции с участием исламистов. Спустя два года на парламентских выборах она одержала победу, получив 86 мест в 217-местной Ассамблее народных представителей. На президентских выборах того же года ас-Себси был выдвинут от этой партии на пост главы государства. В ходе предвыборной кампании он заявил, что намерен восстановить престиж государства, обеспечить национальную безопасность и преодолеть спад в экономике, ставший следствием политической нестабильности в переходный период.

Выступая с позиций современного светского арабского национализма, ас-Себси привлек на свою сторону противников ортодоксальных исламистов, поддерживавших президента Монсефа Марзуки. В декабре 2014 года он одержал победу над Марзуки во втором туре голосования, получив 55,68% голосов. 31 декабря 2014 г. вступил в должность президента, в тот же день сложил с себя полномочия председателя партии "Нидаа Тунис".

На посту президента ас-Себси инициировал создание правительства национального единства с участием представителей различных политических партий. Основными задачами его кабинета были заявлены борьба с терроризмом и коррупцией, улучшение социально-экономического положения граждан, а также развитие демократии в стране. Однако вследствие разногласий между политическими силами в правительстве достигнуть значительных успехов в решении поставленных задач не удалось.

В марте 2019 года ас-Себси призвал к внесению поправок в конституцию страны с целью расширения полномочий главы государства. Причиной этого заявления, по мнению тунисских СМИ, стал конфликт президента и премьер-министра Юсефа Шахеда, вызванный проводимой главой правительства масштабными перестановками в кабинете министров без согласования с ас-Себси. На момент смерти ас-Себси являлся самым возрастным действующим президентом в мире.