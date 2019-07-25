Украина задержала российский танкер за блокировку украинских кораблей в Керченском проливе В Госдуме РФ задержание танкера назвали пиратством

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, пишет "Украинская правда".

"24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ІМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицировано как уже известный танкер" NEYMA ", который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", – говорится в сообщении СБУ.

Foto: Sputnik / Scanpix

Следствие считает, что вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск Федеральной службы безопасности РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA".

С целью сокрытия причастности к блокированию кораблей россияне изменили танкеру "NEYMA" название на "NIKA SPIRIT".

По факту блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование, пишет "УНИАН".

Кроме того, указывается, что, согласно собранным военной прокуратурой и следователями СБУ доказательствам, заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику.

На судне находится не менее семи граждан РФ: именно столько российских паспортов можно насчитать на фотографии, опубликованной в Facebook главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

В МИД РФ выясняют обстоятельства задержания танкера "для принятия адекватных мер", пишет Newsru.com. "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - заявили ТАСС в ведомстве.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал задержание российского танкера на Украине пиратством. По его словам, которые приводит РИА "Новости", этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева. Он также отметил, что "эта операция ни на йоту не приблизит решение вопроса с украинскими моряками, а только создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины". Об этом же заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По версии РФ, 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. В результате российские пограничники со стрельбой задержали суда.

В Украине считают, что пограничные корабли РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива осуществили "агрессивные действия" против кораблей ВМС Украины, выполнявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Арестованных моряков в Киеве считают военнопленными. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политзаключенными.

В России инцидент в Азовском море считают провокацией. Через два дня после инцидента ФСБ продемонстрировала якобы изъятые у украинских моряков документы, предписывающие скрытно перейти из Одессы в Бердянск, а особую скрытность обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Украина, Евросоюз и США после инцидента в Керченском проливе ужесточили санкции в отношении России.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры в отношении России для освобождения захваченных у берегов Крыма украинских моряков и судов. Слушания прошли в Гамбурге 10 мая. Россия отказалась в них участвовать, заявив, что у трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента. В минувшую среду Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всех 24 украинских моряков.