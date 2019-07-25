План испытания, прошедшего 24 июля на полигоне SpaceX в Техасе, предполагал, что прототип Starhopper запустит двигатель Raptor, работающий на жидких метане и кислороде, примерно на три секунды, чтобы подняться на высоту в 20 метров. Однако что-то пошло не так – ракета не оторвалась от земли и отключила двигатель, а затем окуталась дымом и пламенем. Изначально это испытание должно было пройти на прошлой неделе, но предварительный прожиг двигателя Raptor тоже прошел не по плану – тогда Starhopper также охватило пламя, но позднее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что ракета практически не пострадала от этого огня.

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Напомним, изначально проект новой ракеты SpaceX носил название BFR (Big Falcon Rocket), но в ноябре прошлого года Маск сообщил, что теперь BFR будет называться Starship. Система будет состоять из двух частей: самого корабля Starship (вторая ступень) и ускорителя Super Heavy (первая ступень). В середине января Маск опубликовал в своем микроблоге фотографию прототипа Starship, получившего название Starhopper. Прототип имеет несколько технических отличий от полноценной второй ступени Starship. В частности, на нем предполагалось установить три двигателя Raptor вместо семи, а его корпус имеет меньшую высоту и упрощенную форму. Первое испытание Starhopper состоялось в апреле.

Первый запуск новой ракеты в сборе намечался на 2022 год, а уже в 2023 году на лунную орбиту планировалось отправить ракету с туристами на борту. Впрочем, соблюдение этих сроков сейчас выглядит маловероятным.

SpaceX в настоящее время работает и над пилотируемым кораблем Crew Dragon, который планируется использовать для доставки экипажей на МКС. В марте корабль успешно совершил первый полет на орбиту без людей на борту, а полет с двумя астронавтами был намечен на лето, но в апреле корабль взорвался во время испытаний. Причиной взрыва в компании назвали неисправность обратного клапана в системе наддува баков.