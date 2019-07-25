Связь с Миг-29 была потеряна 24 июля в 22:00 по местному времени. Поиски пилота продолжатся.
Причины аварии пока неизвестны. В Минобороны создана специальная комиссии по расследованию случившегося.
В Минобороны Азербайджана сообщили, что самолет Миг-29 ВВС страны потерпел крушение во время плановых тренировочных полетов. Предположительно, самолет упал в Каспийское море.
Связь с Миг-29 была потеряна 24 июля в 22:00 по местному времени. Поиски пилота продолжатся.
Причины аварии пока неизвестны. В Минобороны создана специальная комиссии по расследованию случившегося.