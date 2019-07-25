Миг-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

"Настоящее время"

Foto: Sputnik

В Минобороны Азербайджана сообщили, что самолет Миг-29 ВВС страны потерпел крушение во время плановых тренировочных полетов. Предположительно, самолет упал в Каспийское море.

Связь с Миг-29 была потеряна 24 июля в 22:00 по местному времени. Поиски пилота продолжатся. Причины аварии пока неизвестны. В Минобороны создана специальная комиссии по расследованию случившегося.

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