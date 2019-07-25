На юге России начались военные учения накануне маневров НАТО в Грузии

Две армии Южного военного округа России в среду начали крупномасштабные военные учения в регионе накануне планируемых учений НАТО в Грузии.

Командно-штабные учения с участием 49-й и 58-й армий возглавляет командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

Он заявил, что учения являются частью боевой подготовки летнего периода обучения, в котором задействованы практические все военные формирования округа, "включая Черноморский флот и Каспийскую флотилию".

Южный военный округ считается главным аванпостом России.

Он должен обеспечивать безопасность черноморского региона, противостоять террористическим группировкам на Северном Кавказе и поддерживать кампанию российских ВВС в Сирии.

Он в приоритетном порядке обеспечивается последними моделями российского оружия и техники.

В Грузии стартуют многонациональные военные учения Agile Spirit 2019



В Грузии 27 июля начнутся многонациональные военные учения Agile Spirit 2019 ("Проворный дух 2019"). В них примут участие более 3000 военнослужащих из 14 государств-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса, в частности из Болгарии, Бельгии, Великобритании, Грузии, Греции, Латвии, Литвы, США, Черногории, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Украины. Манёвры пройдут под совместным руководством Оборонных сил Грузии и Европейского командования Вооруженных сил США. Учения Agile Spirit проходят в Грузии уже в девятый раз.

Как заявил глава оборонного ведомства Грузии Леван Изория, по сравнению с прошлым годом в этом году учения будут в два раза масштабнее по числу задействованных военнослужащих и военной техники.

"Целью учений в нынешнем году является повышение совместимости между странами-участниками, отладка и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций в многонациональной среде, развитие возможностей управления и контроля между подразделениями альянса и стран-партнеров", – заявил Изория.

Министр обороны Грузии также отметил, что новым компонентом учений является отработка мер по повышению безопасности Черноморского региона. Изория подчеркнул, что манёвры будут способствовать претворению в жизнь "нашего главного принципа –больше НАТО в Грузии", что практически станет основой для будущей интеграции нашей страны в Североатлантический альянс".

Примечательно, что начиная, с 2011 года, учения Agile Spirit проводились в Грузии ежегодно, первоначально – в рамках военного сотрудничества США с Грузией. Эти учения также имели целью повышение совместимости ВС Грузии со стандартами НАТО, и подготовку грузинских военных для участия в международных миротворческих операциях. С 2015 года Agile Spirit превратились в многонациональные военные учения, а США и Грузия начали новые ежегодные совместные учения Noble Partner ("Достойный партнер"), которые регулярно проходят на полигоне Вазиани.

Российские учения

В преддверии учений НАТО в Грузии, на территории оккупированных Южной Осетии и Абхазии, а также Армении и России 24 августа тоже начались масштабные учения. В них задействованы 49-я и 58-я общевойсковые армии России и подразделения 102-й военной базы, находящейся в Армении. При этом о числе военнослужащих, принимающих участие в манёврах, не сообщается. Российские учения возглавляет командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

"Этап максимально интенсивной боевой подготовки летнего периода обучения перерастет в фазу двусторонних командно-штабных учений, в которых будут задействованы абсолютно все объединения округа, включая Черноморский флот и Каспийскую флотилию", – сказал Дворников в комментарии для СМИ.

"Оторвать от России"?

Тем временем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о негативной роли Запада в отношениях между Грузией от России.

"Наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации", – заявил 24 июля журналистам Лавров.

Он также негативно отозвался о грузино-американском военном сотрудничестве, заявив, что в 2008 году, перед тем как произошла российско-грузинская война, "там работали десятки американских инструкторов, тренировали и спецназ грузинский, и в целом военнослужащих".

Согласно Лаврову, Москва никогда не стремилась ухудшать отношения с Тбилиси и что связи между странами были разорваны по вине Михаила Саакашвили, занимавшего тогда пост президента Грузии.

Напомним, что Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой после того, как в результате российско-грузинской войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии, и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.

Атлантическая интеграция Грузии и Россия

Георгий Мчедлишвили из Международного Черноморского университета отметил в комментарии для Русской службы "Голоса Америки" тот факт, что Тбилиси проводит на своей территории учения Agile Spirit в девятый раз. По его словам, это говорит об интенсивности стремления страны интегрироваться в евроатлантические структуры. Политолог пояснил, что в этом важном для Грузии деле именно Соединенные Штаты являются "самым крупным, верным и доверительным партнером".

"За девять лет изменилось руководство и Грузии и США, но сам факт, что Тбилиси и Вашингтон продолжают проводить эти учения, более того, то, что они растут в масштабе, – подтверждает то, что стратегическое партнерство между странами развивается, и что Грузия продвигается по направлению атлантической интеграции", –отметил Мчедлишвили.

Эксперт считает реакцию России на проводимые в Грузии учения НАТО предсказуемой и напоминает, чтоМосква не в первый раз, "по своей логике симметрично", реагирует на схожие мероприятия. Мчедлишвили говорит, что обычно Россия приурочивает к таким датам военные учения на оккупированных территориях Грузии или же передвигает линию оккупации вглубь территории подконтрольной центральным властям Грузии.

Согласно политологу, ответными действиями Москва дает понять, что прозападная ориентация Грузии для неё неприемлема. Именно это и подтверждают слова Сергея Лаврова насчет того, что США якобы хотят "оторвать" Грузию от России. При этом, эксперт обращает внимание на "типичное пропагандистское составляющее" в заявлении российского министра, в частности то, что западный путь якобы является не выбором самого грузинского народа, а результатом вмешательства Соединенных Штатов.

"Грузия сама стремится на Запад, и в течение лет это подтверждается всеми опросами общественного мнения. Но интересно, что это стремление вызвано в первую очередь, агрессивной политикой России, российской поддержкой сепаратизма и попытками ослабить государственность Грузии. Совместные военные учения Грузии и НАТО красноречиво подчеркивают не только прозападные устремления Грузии, но также поддержку ее евроатлантической интеграции со стороны западных партнеров, что, конечно, вызывает острую реакцию со стороны России, задача которой загнать Грузию обратно в сферу своего влияния", – резюмировал политолог.