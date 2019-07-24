В Турции "накрыли" крупнейшую типографию фальшивых купюр — на 270 млн долларов

Турецкие правоохранители изъяли крупную партию фальшивых американских долларов в ходе спецоперации в одном из районов в европейской части Стамбула.

Спецоперация проходила в одной из стамбульских типографий. Полицейские нашли в здании потайной проход в стене за электронной панелью.

В комнате печатались фальшивые доллары, там же лежали пачки фальшивых денег номиналом 50 и 100 долларов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DHA.

В общей сложности полиция изъяла 271 150 000 фальшивых американских долларов. По данным турецкой полиции, эта сумма является рекордной в истории страны. По факту изготовления фальшивых долларов задержали шесть человек.