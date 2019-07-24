Виталия Кличко уволят с должности мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский просит Кабинет министров освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.

Собеседник "Украинской правды" в ОПУ пояснил, что пока нет окончательного решения, кто возглавит КГГА в случае увольнения Кличко. Более того, это назначение планируется не ранее чем на конец сентября. Нынешнее обращение к Кабмину фактически является формальностью, поскольку по закону, все главы местных администраций освобождаются после избрания нового президента.

Позже информацию подтвердили официально.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сказала: "Да, это правда, согласно закону Украины. Напомню, были представления на увольнение глав других облгосадминистраций тоже".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко встречался с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.

В партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: гендиректора холдинга "1 + 1 media", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александра Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова - №22 в избирательном списке.

5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.

О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.