Гражданство России по упрощенной схеме за три месяца получили семь тысяч жителей Донбасса

Около семи тысяч жителей Донбасса получили гражданство России по упрощенной схеме с тех пор, как такую возможность своим указом от 24 апреля им предоставил президент Владимир Путин. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, пишет "Интерфакс".

По словам Голубева, решения по гражданству сейчас ждут еще 30 тысяч человек.

Он добавил, что не видит проблемы, если эти люди переедут в его регион. По словам чиновника, в области 47700 свободных вакансий, это в два раза больше, чем зарегистрированных безработных.

Указ от 24 апреля разрешал получение гражданства России в упрощенном режиме жителям непризнанных "ДНР" и "ЛНР". 17 июля Путин распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей — даже тех районов, которые контролирует Украина.