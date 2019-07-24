В Хельсинки произошла стрельба

Как сообщила сегодня вечером полиция Хельсинки, на улице Хиеталахденкату произошла стрельба. Полиция находится на месте происшествия.

Более подробной информации пока нет.

Hietalahdenkadulla on sattunut ampumistapaus. Poliisi on paikalla. Tiedotamme tilanteesta lisää Twitterissä. #poliisi #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 23, 2019

Как пишет yle, в центре Хельсинки, на улице Хиеталахденкату произошел инцидент со стрельбой. Очевидец рассказал новостному агентству STT, что видел, как парамедики оказывали помощь лежащему на дороге человека, а находившийся рядом другой человек держался за бок.

Другой очевидец, ехавший в момент происшествия на трамвае, рассказал, что вагон стоял на месте примерно десять минут. Собравшиеся на остановке люди говорили, что слышали звуки выстрелов.

Полиция подтвердила проведение операции и то, что ранены двое, однако пока не стала раскрывать подробностей.