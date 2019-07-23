Владимир Зеленский пообещал добиться прорыва в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Не могу сказать в какой срок, но у нас будет результат (по расследованию дела Шеремета - Прим. ТАСС). Мы найдем (виновных)", - сказал он во вторник на брифинге после доклада начальника Национальной полиции Украины Сергея Князева, который тот сделал в закрытом режиме.

"К полиции присоединится прокуратура, СБУ, которые помогут закончить дело и (установить) людей, которые организовали убийство. Они будут найдены", - добавил Владимир Зеленский.

При этом президент предупредил прессу, чтобы "не вытягивали информацию", которую он получил от Князева.

Ранее Сергей Князев сообщил, что следствие по делу об убийстве Шеремета имеет перспективные направления, но эта информация является тайной, а также предложил Зеленскому ознакомиться с этими данными. После этого Зеленский, присутствующий на брифинге, и Князев на время покинули зал.

Князев сообщил, что следствие пока не готово назвать организаторов убийства журналиста Павла Шеремета, машина с которым была взорвана три года назад в центре Киева. Он проинформировал, что в ходе расследования допрошены около 3,5 тыс. человек и проведено 26 комплексных экспертиз.

Глава Нацполиции Украины также рассказал о направлениях работы следователей. Основными версиями являются профессиональная деятельность журналиста на территории Украины и в других странах, среди которых - Россия и Белоруссия. Кроме того, Князев озвучил версии о "дестабилизации социально-политической ситуации на Украине", а также о "бытовых и межличностных конфликтных ситуации". Следствие также не исключает ошибки при выборе объекта преступления, поскольку автомобиль, в котором погиб Шеремет в результате взрыва, принадлежал "жене погибшего" (имеется в виду соосновательница и владелица интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула - Прим. ТАСС).

На вопрос, нет ли у полиции конфликта интересов в деле Шеремета, ведь накануне убийства Павел Шеремет встречался с националистом Андреем Билецким и Сергеем Коротких, который якобы работал и работает в МВД, Князев ответил: "Это не работники Национальной полиции..."

"Что касается меня, конфликта интересов не было. Относительно того, кого мы подозреваем и в отношении кого мы работаем, - это тема не для обсуждения", - добавил председатель Нацполиции. Его слова приводит "Украинская правда".

На брифинге был затронут и вопрос расследования еще одного резонансного убийства журналиста - основателя интернет-издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе, которого похитили, убили и обезглавили в 2000 году. По одной из версий, к расправе причастны люди из окружения тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. В своих статьях Гонгадзе писал о коррупции в высших эшелонах власти.

"У нас очень много дел (по) убийству людей, общественных деятелей, журналистов, исчезновения людей - и всеми этими делами мы должны заниматься, - сказал Владимир Зеленский, комментируя "дело Гонгадзе". - Мы ждем... Нам, вы же понимаете, нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу сказать - мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут встретить".

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие выдвинуло несколько версий мотивов убийства, в том числе касающихся критических публикаций в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", а также конфликтов в личной жизни Шеремета.

Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета с 24 июля 2017 года. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу о его убийстве.

В 2018 году гражданская жена Павла Шеремета Алена Притула обратилась в Печерский районный суд Киева с жалобой. Она пожаловалась на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко, медленное расследование и нежелание правоохранительных органов считать произошедшее терактом.

В более раннем, февральском, обращении женщины к генпрокурору было сказано: "Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности".

Российский, белорусский и украинский тележурналист Павел Шеремет с 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда". Он основал научно-популярное историческое интернет-издание "Историческая правда", а также вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Кроме того, Шеремет был ведущим на украинском радио "Вести".