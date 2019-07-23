Борис Джонсон станет новым премьером Британии: почему его ждет почти неминуемый провал

Борис Джонсон, избранный главой правящей Консервативной партии Великобритании, а значит - и премьер-министром, обещает решительно вывести страну из Евросоюза в назначенный срок - 31 октября. Но на этом пути его ждет почти неминуемый провал.

Он обещает сделать это, даже если не удастся договориться с Брюсселем о новых условиях выхода, которые удовлетворили бы правительство и парламент. Джонсон демонстрирует готовность к "жесткому брекситу", то есть выходу из ЕС без соглашения.

Но нового премьера в этом случае, предсказывает большинство британских политических комментаторов, ждут жестокий и быстрый политический разгром и примерно такое же унижение, какое пережила Тереза Мэй.

Само появление Бориса Джонсона на посту премьера и его жесткая позиция в отношении ЕС увеличат и консолидируют неформальную группу его противников во фракции консерваторов в Палате общин.

И эта группа, выступающая против "жесткого брексита", в сотрудничестве с оппозицией сможет торпедировать любые начинания Джонсона.

Простая арифметика



Любые подобные прогнозы строятся на довольной зыбкой почве: развитие событий будет зависеть от индивидуальных решений каждого из 650 депутатов Палаты общин, а также поведения Евросоюза.

Но если свести прогнозирование к простой арифметике, она показывает, что у Джонсона нет шансов выполнить свои громкие обещания.

Он построил свою кампанию на обещании быстро заключить с ЕС новое соглашение о выходе вместо отвергнутого Палатой общин, а если это не получится, то вывести страну из ЕС 31 октября, по окончании срока действия нынешней отсрочки, решительно порвав с ЕС.

Но лидеры Евросоюза уже бессчетное число раз повторили, что не намерены переписывать проект соглашения о выходе.

Что касается Палаты общин, то в ней у Консервативной партии вместе с союзниками из североирландской Демократической юнионистской партии есть лишь крохотное большинство - 323 из 639 голосующих депутатов.

Но в вопросе о "брексите" это большинство - фикция. Его просто нет.

Расклад сил - безрадостный для Джонсона



По подсчетам Русской службы Би-би-си, минимум 25 депутатов-тори будут голосовать против Джонсона, если он и вправду попытается повести дело к жесткому разрыву с Евросоюзом.

Это депутаты, являющиеся членами правительства (в Британии они остаются депутатами), которые либо уже голосовали этой весной против выхода без соглашения, либо делали соответствующие заявления.

При этом переезд Бориса Джонсона на Даунинг-стрит автоматически увеличит эту группу и сделает ее более авторитетной по составу, поскольку приведет к исходу из правительства политиков, настроенных против разрыва с ЕС.

Часть из них голосовала за предложения Терезы Мэй, поскольку, во-первых, считала нужным подчиняться правительственно-партийной дисциплине, а во-вторых, проект соглашения о выходе из ЕС с долгим переходным периодом был для них приемлемым компромиссом.

Но Джонсона они поддерживать не намерены, о чем говорят открыто.

Среди этих политиков - неформальный лидер еврофилов в Консервативной партии, министр финансов Филип Хэммонд, министр юстиции Дэвид Гок, министр международного развития Рори Стюарт, министр бизнеса Грег Кларк.

В понедельник подал в отставку критик Джонсона, один из авторитетнейших политиков в партии, заместитель министра иностранных дел сэр Алан Данкан.

"Меня очень беспокоит, что его несет без руля и ветрил, все у него без плана, по наитию, на живую нитку, - сказал Би-би-си Алан Данкан, который до лета прошлого года был заместителем Джонсона-министра иностранных дел. - Я не питаю к нему никакой личной вражды. Я просто думаю, что он вляпается в правительственный кризис".

Во вторник в отставку подала министр образования Энн Милтон.

По оценкам аналитиков, к уже заявившим об уходе почти наверняка присоединятся глава аппарата Мэй в ранге министра Дэвид Лидингтон и другие члены правительства разного уровня, число которых пока не поддается подсчету.

На прошлой неделе Палата общин уже предприняла один законодательный маневр, цель которого - лишить премьер-министра возможности приостановить работу парламента в промежуток между 9 октября и 18 декабря, чтобы он не помешал решительному выводу страны из ЕС.

При этом 36 тори проигнорировали нормы партийной дисциплины: 17 из них голосовали за эту поправку, 19 воздержались.

В оппозиции, во фракции лейбористов, есть сторонники "брексита" любой ценой, которые готовы поддержать Джонсона - но их меньше десятка, и эта гирька слишком мала, чтобы уравновесить мятежников-тори.

Все остальные лейбористы, как и депутаты от четырех малых оппозиционных партий, как минимум - против выхода из ЕС без соглашения, а как максимум - за отмену "брексита" посредством второго референдума.

Перспектива досрочных выборов



Вместе с оппозицией эти депутаты-консерваторы могут не только сковать Джонсона по рукам и ногам, но и - в крайнем случае - отправить его в отставку. Лейбористы не исключают, что внесут предложение о вотуме недоверия премьеру-Джонсону, причем, возможно, в самое ближайшее время.

"У него, возможно, не останется другого выхода, кроме как объявить досрочные выборы, хотя он и говорил, что не будет обращаться к стране, пока не осуществит "брексит", - рассуждает рупор консерваторов-евроскептиков газета Daily Telegraph.

Между тем победа на внеочередных выборах консерваторам ни во главе с Джонсоном, ни без него совершенно не гарантирована.

По данным опросов, которые в июле проводили ведущие социологические компании YouGov, Comres и Opinium, Консервативная партия сейчас собрала бы 23-25%, и по некоторым из этих опросов уступает лейбористам, а в затылок им дышит новая Партия брексита.

Сам Джонсон по ходу предвыборной кампании говорил, что внеочередные выборы уничтожат Консервативную партию, если провести их до выхода из ЕС.

Впрочем, в британской системе выборов рейтинги не транслируются напрямую в долю мест в парламенте.

Если противники Джонсона в парламенте не атакуют его немедленно после назначения, то борьба развернется в полную силу в начале осени.

25 июля Палата общин уходит на каникулы, которые продлятся до 3 сентября.