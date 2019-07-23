Американский генерал предупредил об опасности российских крылатых ракет в Арктике

Арктика может стать ключевым направлением для российских крылатых ракет, и американским военным придется работать в этом регионе, чтобы защищаться от них. Об этом заявил высокопоставленный американский военный командир.

Большая часть дискуссии по противоракетной обороне посвящена традиционным баллистическим ракетам или современным сверхзвуковым ракетам, которые в настоящее время разрабатываются крупными державами, отметил генерал ВВС США Терренс О'Шонесси, глава Северного командования вооруженных сил США.

"Но разговоров о крылатых ракетах на удивление не так много. А когда я смотрю на угрозу, связанную с крылатыми ракетами, я вижу в этом одну из крупнейших угроз, с которыми мы сталкиваемся", – заявил О'Шонесси во время презентации в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Если посмотреть на северные подступы через Арктику, то это ключевое вероятное направление, которое мы должны быть в состоянии защитить", – сказал он.

Повышение температур в Арктике создало возможности для появления новых морских коридоров как для торговых, так и военных кораблей, и Россия, не теряя времени, пользуется ситуацией.

За последние несколько лет российские военные построили в регионе новые и модернизировали существующие базы своего Северного флота.

В июне российские военные испытали новую зенитную ракетную систему, которую Москва планирует разместить в Арктике.

В сентябре Северный флот провел испытание ракетного комплекса "Бастион", который, как сообщается, предназначен для поражения больших кораблей, включая авианосцы.

О'Шонесси также указал на российские подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами, как на потенциальную угрозу, исходящую из Арктики.

"Мы не тренировались там до такого уровня, как следовало бы, несколько последних десятилетий", – сказал он.

Судя по всему, военные в какой-то степени осознали важность Арктики. Солдаты, морские пехотинцы, моряки, члены Береговой охраны принимали участие в интенсивной подготовке и учениях в течение двух последних лет.

В июне американские морские пехотинцы приняли участие в учениях Thunder Reindeer 19 в Норвегии – ежегодных маневрах со стрельбами, направленных на подготовку к боевым действиям в Арктике.