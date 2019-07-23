Авиакомпания назвала самые опасные места в самолете и получила нагоняй

Авиакомпания KLM India на прошлой неделе назвала места в самолете, пассажиры которых погибнут первыми при крушении, и вызвала гнев пользователей сети, сообщает Metro.

В официальном Twitter компании появился пост, в котором говорилось, что самые опасные при авиакатастрофе кресла расположены в середине салона — над крыльями. При этом у пассажиров передних рядов шансы выжить повышаются, а те, кто занимают кресла в хвосте самолета, при падении находятся в наибольшей безопасности.

Это сообщение переполошило пользователей Twitter. Некоторые из них недоумевали, с какой целью авиакомпания публикует такие данные, а другие заявили, что они ложные.

Обратив внимание на реакцию в соцсетях, KLM удалили пост. Они принесли извинения и пояснили, что информация в том сообщении — общеизвестный факт, а не личное мнение работников компании.

Однако, по данным издания "Популярная механика", вероятность выжить в авиакатастрофе, сидя в носу самолета, составляет 49 процентов. В центре же, напротив, она повышается до 56 процентов. Лучше всего в случае чрезвычайного происшествия сидеть в пределах пяти рядов от аварийного выхода.

В мае 2018 года пилот самолета рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. По словам капитана Boeing-787 Дейва Инча, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы. Кроме того, нужно запомнить, где находится ближайший аварийный выход, и посчитать количество препятствий, которые стоят на пути к нему, на случай, если самолет будет задымлен.