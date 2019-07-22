Пропавшего в Польше пятилетнего мальчика, которого искали 10 дней, убил его отец

Пятилетний мальчик из России, пропавший 10 июля в Польше, был убит отцом. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский, пишет ТАСС.

В субботу, на десятый день активных поисков, тело ребенка было найдено вблизи автострады недалеко от Варшавы. Польская прокуратура проводит расследование по факту убийства. «Медэкспертиза показала многочисленные колотые раны грудной клетки, которые повлекли за собой внешние и внутренние кровотечения, а затем смерть», — сказал Лапчиньский. «По нашей информации, в инциденте не принимали участие третьи лица, за исключением отца, — добавил он. — Можно сказать, что это были запланированные и реализованные им [отцом ребенка] действия».

Следователи ищут орудие убийства. «Мы предполагаем, что это был нож», — сказал представитель прокуратуры. Следы крови в автомобиле указывают на то, что ребенок был убит в машине, после чего преступник спрятал тело у дороги.

Пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Мариуш Чарка информировал, что тело ребенка криминалисты нашли в высокой и густой траве. «Можно сказать, что тот, кто его там оставил, делал все, чтобы скрыть тело и осложнить его обнаружение», — указал он.

Поиски

Пятилетний ребенок, имеющий российское гражданство, жил с семьей в Польше. Вечером 10 июля отец увез ребенка на машине. Когда поздней ночью они не вернулись, мать заявила в полицию. Как выяснилось, мужчину в тот же день вечером насмерть сбил поезд.

По версии следствия, отец ребенка совершил самоубийство. Его машину удалось обнаружить на стоянке в 3 км от места, где он скончался. Мальчика поблизости не было.

На поиски ребенка были брошены все силы польской полиции, использовались специально обученные собаки, вертолет и беспилотники. К поискам подключились военные, пожарные и добровольцы, привлекались даже экстрасенсы. Местные СМИ регулярно показывали фотографию мальчика с просьбой передавать правоохранительным органам любую информацию, которая могла бы помочь в его поисках.

Сообщается, что отношения в семье в последнее время не складывались, супруги жили отдельно. Известно, что у мужа были финансовые трудности из-за пристрастия к азартным играм. В местной полиции зарегистрировано заявление от жены о бытовом насилии. В СМИ просочилась информация о сообщении, которое муж отправил жене незадолго до смерти. В нем содержится угроза, что она больше никогда не увидит сына.