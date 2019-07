В городе Мааррате-ан-Нуумане в сирийской провинции Идлиб в понедельник, 22 июля, под авиаудары попала рыночная площадь. В результате погибли по разным данным от 15 до как минимум 20 человек, еще десятки пострадали. По информации турецкого информагентства Anadolu и неправительственной спасательной организации "Белые каски", удар нанесли российские самолеты.

1- A horrifying morning by Russian warplanes in #MaaratAlNuman City in southern #Idlib, after targeting civilian houses and the city market with more than 8 airstrikes. pic.twitter.com/ZcO7yaf6YX