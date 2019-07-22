В Красноярском крае и Иркутской области горит более 900 тысяч гектаров леса

В Красноярском крае и Иркутской области горит почти миллион гектаров леса. Об этом сообщается на сайте красноярского "Лесопожарного центра" и управления МЧС по Иркутской области.

В Красноярском крае на утро 22 июля бушуют 102 пожара на территории более 656 тысяч гектаров. В Иркутской области – 100 пожаров на территории более 262 тысяч гектаров.

В ведомствах уточняют, что пожары находятся под контролем.

Из-за пожаров в Красноярском крае в Кемерове ввели режим "черного неба". Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу почти на сутки. В регионе наблюдается ухудшение видимости из-за дыма.

В Новосибирской области в МЧС поступило более 700 звонков с жалобами на задымление из-за пожаров в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае содержание загрязняющих веществ в воздухе выросло вдвое, из-за лесных пожаров норма превышена уже в 2,9 раза. Дым, при этом, распространился и в соседние регионы – в Новосибирскую и Томскую области, в республику Хакасию.