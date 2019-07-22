Все трое пришли на концерт группы "Пошлая Молли" и получили входные браслеты. На входе у них досматривали ручную кладь, у Левковича нашли сложенный плакат А4 с субботнего митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму с лозунгом "Мы в бешенстве". Охранники клуба потребовали выкинуть плакат, гости спросили, на каком основании это нужно сделать.

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Как рассказала Боровская, после вопроса на них со спины напали около десяти сотрудников охраны клуба. "Внезапно на нас накинулись сзади охранники, выволокли, избивая руками и ногами, на улицу, меня повалили на асфальт и просто начали бить", - добавил Попков. Во время драки охранники также вырвали волосы Боровской. Попков и Левкович ночью написали заявление в полиции. "Его приняли, зарегистрировали, дали нам квиток, все как надо. Но в личной беседе сотрудник полиции сказал нам, что они ничего не смогут сделать - этот клуб принадлежит ФСБшникам", - пояснил Левкович.

По данным расследования журналиста Ивана Голунова, клубом владеет 19-летний племянник замдиректора ГБУ "Ритуал" Валериана Мазараки Егор Мазараки. Семья Мазараки связана с кланом сотрудника ФСБ Марата Медоева, а родственницей матери Егора Анастасии является соучредитель ЧОП "Альфа-Хорс" Эмилия Лешкевич. "Альфа-Хорс" занимается охраной столичных кладбищ.

Согласованный с властями митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму состоялся 20 июля на проспекте Академика Сахарова, организатором выступила Либертарианская партия при поддержке Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов кандидатов. Алексей Навальный потребовал на акции в течение недели допустить до регистрации на выборах всех оппозиционных кандидатов, включая Любовь Соболь, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Юлию Галямину, Константина Янкаускаса и других. В противном случае политик призвал в следующую субботу, 27 июля, прийти на массовый митинг к мэрии и оставаться там. В Мосгоризбиркоме требование участников митинга назвали "политическим шантажом" и заявили, что кандидатам надо было лучше готовиться к выборам.

По данным "Белого счетчика", в митинге приняли участие 22,4 тысячи человек, еще чуть более ста не пустила полиция из-за досрочного перекрытия рамок. ГУ МВД по Москве оценило число собравшихся в 12 тысяч человек. Сообщалось о нескольких задержанных.