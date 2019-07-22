"Голос" готов выдвигать Вакарчука в премьеры Украины

В партии Святослава Вакарчука "Голос" готовы предлагать лидера политсилы в премьер-министра Украины. Об этом 21 июля заявила глава избирательного штаба Юлия Клименко, пишет "Интерфакс-Украина".

"На премьер-министра готовы предлагать (Вакарчука - ред.), но вопрос, - кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры", - отметила Клименко.

Она добавила, что премьерство Вакарчука – "не самоцель и не будет условием вхождения в коалицию".

"Так как та партия, которая выигрывает (по данным экзит-полов, наибольшее количество голосов получила партия "Слуга народа" - ред.), должна нести полную ответственность, в том числе и за премьер-министра", - отметила Клименко.

Клименко добавила, что пока что с партией "Слуга народа" у "Голоса" не было никаких переговоров.

"Мы не будем делить министерства в соответствии с партийными квотами. Мы хотим делегировать людей, экспертов по направлениям, которые у нас есть... Мы не будем настаивать на том, чтобы наш человек возглавлял министерство. Все будет зависеть с одной стороны от коалиционного соглашения, а с другой стороны - мы не согласимся на политического министра без опыта и экспертизы в соответствующей сфере", - заявила второй номер в списке "Голоса".

Ранее президент Владимир Зеленский после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 заявил, что приглашает главу партии "Голос" Святослава Вакарчука поговорить, в том числе и о должности премьер-министра.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, на внеочередных парламентских выборах 2019 барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".