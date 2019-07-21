В Португалии бушуют лесные пожары

Лесные пожары в центральной Португалии вынуждают людей покидать свои дома. На борьбу с огнем в регион отправлены сотни пожарных.

В одной из деревень от огня пострадали 20 человек, сообщает агентство Рейтер, один из них находится в тяжелом состоянии. Также от огня пострадали как минимум семеро пожарных.

В тушении трех очагов в гористых окрестностях города Каштелу-Бранку задействованы самолеты и вертолеты. В воскресенье власти сообщили, что два очага из трех были взяты под контроль.

Заведено уголовное дело по подозрению в поджоге, сообщает Рейтер.

Как заявил министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрито, власти находят странным то, что все возгорания начались примерно в одном и том же районе в субботу между 14:30 и 15:30 по местному времени.

Пожары начались распространились из-за сильного ветра, который затрудняет их тушение. "Мы готовы к трудному дню", - заявил в воскресенье утром представитель службы спасения Белу Кошту.

К борьбе с пожарами привлечена армия. В тушении задействованы сотни машин, в том числе бульдозеров. Перекрыты некоторые крупные трассы.

Местного жителя, получившего ожоги первой и второй степени, на вертолете доставили в больницу в Лиссабоне.

Как ожидается, в воскресенье температура воздуха в Каштелу-Бранку достигнет 31 градуса.

В шести регионах центральной и южной Португалии объявлена повышенная готовность к пожарам.

Лесные пожары - проблема, с которой Португалия сталкивается ежегодно.

В стране теплый климат и обширные лесные угодья, а с Атлантического океана дуют сильные ветра. В 2017 году в пожарах здесь погибли десятки человек.