СМИ: В 1991 году российские власти обсуждали вариант продажи Карелии финнам

Во время распада СССР российское руководство рассматривало вариант возвращения утраченных в ходе Второй мировой войны финских земель за деньги, передает Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Россия всерьез рассматривала вариант продажи Карелии финскому государству в 1991 году, на грани распада Советского Союза. Об этом изданию Helsingin Sanomat рассказал тогдашний заместитель министра иностранных дел Андрей Фёдоров.

По его словам, в июле 1991 года специальная комиссия составила список регионов, в которых могут появиться и усилиться экстремистские движения, выступающие за автономию, и судьбу которых придется решать на международном уровне. В списке значилась также так называемая ”Утраченная Карелия”, то есть те земли, которые отошли СССР по Московскому договору 1940 года. Российские власти опасались роста карельского национализма. Среди других регионов значились Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и граница с Китаем по реке Амур.

В том же году российское руководство обнаружило, что советская казна практически пуста. Тогда они решили определить сумму, за которую можно было бы продать Карелию Финляндии: 15 миллиардов долларов. Продать планировалось также Курилы и Пыталово. Об этом Фёдоров поведал еще в 2007 году в опубликованной в газете ”Аргументы недели” колонке.

В том же году он дал Helsingin Sanomat интервью, в котором предположил, что министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен и президент Мауно Койвисто знали об этих планах. Сейчас же выяснилось, что финскому руководству не было известно о варианте продажи, поскольку он обсуждался за закрытыми дверями. Президент Койвисто умер в позапрошлом году, а Вяюрюнен подтвердил HS, что ничего не знал.