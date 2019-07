Танкер, который ходит под британским флагом, был задержан в Ормузском заливе в пятницу ВМС Корпуса стражей Исламской революции. Посланный в регион для защиты британских судов "Монтроуз" не успел этому помешать.

На аудиозаписи, представленной британской компанией Dryad Global, занимающейся вопросами безопасности мореплавания, слышно, как иранцы требуют от фрегата не мешать им осмотреть танкер "в целях обеспечения безопасности". Команде танкера они приказали изменить курс.

"Если вы подчинитесь, вам ничего не будет", - слышен голос в эфире.

После этого "Монтроуз" вышел на связь с танкером. Военные сообщили судну: "Поскольку вы осуществляете транзитный проход по проливу в международных водах, согласно международному праву, ваше плавание не может быть нарушено, вас не должны задерживать и вам не должны чинить препятствий".

Затем "Монтроуз" обратился к иранскому судну с просьбой подтвердить, что иранская сторона не станет предпринимать попыток взойти на борт танкера, так как это было бы нарушением международного права.

В пятницу Иран обнародовал свое видео задержания "Стена Имперо". Танкер ходит под флагом Великобритании, но принадлежит шведской транспортной компании Stena Bulk.

Он направлялся в Саудовскую Аравию, на его борту находятся 23 члена экипажа, среди которых есть россияне.

"Я крайне обеспокоен задержанием двух судов иранскими властями в Ормузском проливе", - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант. Он назвал задержание незаконным и потребовал от Тегерана немедленно отпустить британское судно.

При этом британских граждан среди экипажа нет. Компания-владелец сообщила, что на судне находятся трое россиян.

Джереми Хант сообщил, что примет участие в заседании правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA), чтобы обсудить инцидент. Он также обсудил новости с госсекретарем США Майком Помпео, который безуспешно пытался выйти на связь с главой МИД Ирана.

Ответ Ирана

По версии Тегерана, танкер задержан за нарушение международного морского права.

Однако еще в начале июля иранские власти открыто грозили захватить британский нефтяной танкер в ответ на то, что ранее в акватории Гибралтара британскими пехотинцами был задержан иранский танкер "Грейс 1".

Власти Гибралтара и Британии считают, что "Грейс 1" вез сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии в нарушение санкций, введенных ЕС и США.

Как сообщалось, к британскому танкеру в международных водах приблизились катера Корпуса стражей Исламской революции, а также вертолеты. Затем судно отправилось к берегам Ирана.

Накануне Иран сообщил о задержании в Персидском заливе иностранного танкера и 12 членов его экипажа. Тегеран утверждает, что судно перевозило миллион литров контрабандного топлива.

Ранее на этой неделе сообщалось, что шедший через Ормузский пролив под флагом Панамы танкер "Райя" перестал подавать сигналы о своем местоположении.

Агентства уточняли, что танкер, имеющий пунктом приписки ОАЭ, во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана.

Тегеран не уточняет ни название, ни место приписки задержанного танкера, уточняя лишь, что судно вышло из строя и было отбуксировано в порт.

Что известно о танкере

На борту танкера "Стена Имперо" находятся граждане России, Латвии, Индии и Филиппин.

Посольству РФ в Тегеране не удалось выйти на связь с находящимися на борту танкера россиянами, сообщил в субботу пресс-атташе посольства Андрей Ганенко.

По его словам, все 23 члена экипажа остаются на борту задержанного судна.

В субботу Иранское студенческое новостное агентство опубликовало видеозапись, на которой, по утверждению агентства, запечатлен танкер после задержания.

Би-би-си не смогла подтвердить подлинность записи, а также время и место съемки.

Позже похожее видео выпустило иранское новостное агентство Тасним.

First footage of the seized #British oil tanker #StenaImpero released pic.twitter.com/r4xL4unQ1U