Во Владивостоке приземлился суперджет с лопнувшим стеклом в кабине пилотов

Медуза

Lėktuvas Sukhoi Superjet 100 Foto: AFP/Scanpix

В самолете Sukhoi Superjet 100, летевшем из Южной Кореи во Владивосток, лопнуло стекло в кабине пилотов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Перед посадкой "командир сообщил о растрескивании лобового стекла", рассказал источник. Лайнер совершил посадку в штатном режиме. РЕН-ТВ сообщает, что с лопнувшим стеклом приземлился самолет авиакомпании "Якутия". На борту воздушного судна находились около 70 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал. 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые находились на борту.

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