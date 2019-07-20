Саудовская Аравия согласилась разместить американские войска

Салман, король Саудовской Аравии, дал согласие на размещение американских войск на территории королевства. Об этом сообщило государственное информагентство SPA.

Войска США получили право находиться в Саудовской Аравии "для активизации сотрудничества в интересах региональной безопасности и стабильности, и поддержания мира".

Это решение принято на фоне обострения кризиса в отношениях США и Ирана.

Представитель США сообщил, что речь может идти о переброске в Саудовскую Аравию примерно 500 военнослужащих.

В июне Пентагон заявил, что может направить на Ближний Восток 1 тыс военных, однако не указал в какие государства региона.

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает Саудовскую Аравию важным партнером США на Ближнем Востоке и союзником в противостоянии Ирану.