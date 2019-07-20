"Нас много, мы победим": тысячи москвичей пришли на митинг за допуск независимых кандидатов на выборы На митинге прошли задержания

Митинг согласован с властями, в нем принимают участие все видные столичные оппозиционеры, не допущенные к выборам - Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие. Также пришел Алексей Навальный.

Более 20 тысяч человек, по подсчетам "Белого счетчика", пришли на проспект Академика Сахарова в Москве на митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Первым выступил муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас. "Хочу обратиться к сотрудникам полиции и Росгвардии, которые намеренно задерживают людей на рамках. Вы жрете гнилую капусту и картошку, которой вас кормит Тумба-Юмба Золотов. Мы здесь за достоинство, в том числе ваше. Прекратите это немедленно и пустите людей на митинг!" - сказал Янкаускас.

Он обрушился с критикой на Мосгоризбирком, забраковавший подписи избирателей оппозиционеров, заявив, что подписи таким образом были "украдены". Он затронул тему коррупции, повышение пенсионного возраста и другие острые проблемы российского общества. Янкаускас также рассказал, что к его маме перед митингом домой приходили сотрудники полиции с предупреждениями, но она пришла на акцию. "Это не митинг за Янкаускаса или Яшина. Это митинг за достоинство, за самоуважение", - сказал депутат.

"Вот это вот правительство Москвы, этот Собянин, Бирюков, Хуснуллин, Ликсутов - они как лангольеры, они просто пожирают наш город. После них остается только эта бездушная плитка. Собянина под плитку!" - сказал со сцены Константин Янкаускас.

Анастасия Брюханова рассказала, что проверяющие нашли в ее подписных листах подпись в пустой графе, посчитали, что один из ее сторонников родился в 36551 году и забраковали подпись ее родной матери, признав ее несуществующей. Муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова призвала независимых кандидатов создать единое общественное движение за свободные выборы, а также распустить Мосгоризбирком и отправить в отставку его председателя Валентина Горбунова.

Кирилл Гончаров от партии "Яблоко" сказал, что провластные кандидаты отвечают перед мэрией, а не перед москвичами. Он обратился к собравшимся, ставили ли они подписи за провластных самовыдвиженцев, "Коммунистов России" или "Зеленых". Участники митинга дружно отвечали "нет". "Так какого фига их зарегистрировали, а нас нет?" - возмутился Гончаров. Он отметил, что к его родителям перед митингом тоже приходили полицейские в поисках его самого, чтобы вручить предостережение. По его мнению, это свидетельствует о том, насколько власть боится конкуренции.

Политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, начиная свое выступление, заметил, что "вся наша жизнь заключена в рамки", власти "решают, куда нам ходить, что смотреть и думать". Он назвал чиновников у власти "оккупантами", которые уже 20 лет находятся у власти и боятся собственного народа. Гудков назвал грядущие выборы "спецоперацией захватчиков", которые хотят продолжать "грабить оккупированный народ" и удерживать власть любой ценой.

Гудков добавил, что несогласных бьют и задерживают, и напомнил о жестких действиях полиции против жителей Ликино-Дулево, протестующих против свалки. Политик считает, что миллионы людей в России хотят перемен, но их нельзя добиться, если не "встать с диванов". "Встаньте с диванов, идите на выборы, на улицу, на площади, потому что они идут за вами, чтобы построить свалку у вас под окнами, подбросить наркотики или просто убить", - призвал Гудков.

Ярким получилось выступление Александра Соловьева, против которого на выборах выставили кандидата-спойлера с таким же именем. Начав говорить о несправедливостях, которые царят в российских регионах, например, в области обеспечения жильем инвалидов и ветеранов, он отметил, что, пока это происходит, по телевизору показывают "жалкого, выжившего из ума деда, который несет чушь про червей". "Если черви откуда и вылезают, то из его головы уже! Для него страна - это куча его подельников и ядерный чемоданчик, которым он угрожает миру, как обезьяна гранатой", - сказал Соловьев.

Юрист ФБК Любовь Соболь вышла на сцену, поддерживаемая под руку коллегой Иваном Ждановым. Соболь держит голодовку после того, как ее сняли с выборов в Мосгордуму, в связи с этим состояние ее здоровья ухудшилось. "Новая газета" уточняет, что голодовка продолжается седьмой день, Соболь пока не собирается ее прекращать.

Юрист рассказала, что кандидаты упорно собирали подписи для регистрации несмотря на сезон отпусков, дожди и фекальные атаки, но Мосгоризбирком их забраковал, признав многих подписавшихся "несуществующими". В частности, рисовкой, по словам Соболь, признали подпись ее сестры. По ее мнению, мэр Москвы Сергей Собянин не хочет допускать независимых кандидатов на выборы, "потому что знает, что мы разобьем его жалкую "Единую Россию" и победим". "Мы не сдадимся!", - заверила юрист ФБК в заключение.

На сцену вышла Любовь Соболь. Ее придерживает Иван Жданов. Голодовка ее ослабила, и она не может стоять. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/b7pu8bCNax — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 20 липня 2019 р.

Алексей Навальный в своем выступлении потребовал от Мосгоризбиркома к следующей субботе зарегистрировать всех независимых кандидатов и призвал в противном случае прийти к мэрии и устроить там митинг. Комментируя недопуск Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова к выборам, Навальный пошутил, имея в виду то, что его самого в 2018 году не допустили к президентским выборам: "Илья, Дима, не надо лезть на мой пьедестал, я хочу быть одним таким эксклюзивным". Политик отметил, что когда речь заходит о необходимости оплачивать налоги и ЖКУ, "мы существуем, но когда голосовать - мы все никто".

«Предлагаю мэрии компромисс: либо до следующей субботы вы всех регистрируете, либо мы выходим в следующую субботу к мэрии и не уходим»

Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/ky4TNNbFur

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 20 липня 2019 р.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин в своем выступлении сказал, что независимые кандидаты и он сам в частности хотят служить своему городу и стране, но власти говорят, что "так не годится, так не работает". "Иди и прислуживай Собянину, иди и прислуживай Путину. Служить бы рад, прислуживаться тошно!" - заявил Яшин. "Половина моей жизни прошла при Путине! Мне 36 лет. Он достал, он надоел, он должен уйти", - сказал политик. Участники митинга подхватили его слова и начали скандировать "Надоел". Яшин повторил требование к Мосгоризбиркому в течение недели зарегистрировать всех независимых кандидатов. "Мы придем еще, Россия будет свободной!" - заключил он.

Илья Яшин выступил последним, в конце митинга ведущий и собравшиеся скандировали: "Собянина в отставку" и "Путина в отставку".

Если мэрия не зарегистрирует кандидатов до субботы, они призовут всех собираться у мэрии. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/cwKGXs6Nd5 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 20 липня 2019 р.

На митинге за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму прошли задержания

Митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве за допуск независимых кандидатов к выборам Мосгордуму не обошелся без задержаний. Как сообщает "ОВД-Инфо" сообщает о семи задержанных, среди них две девушки, несовершеннолетний юноша и двое мужчин.

Один из них прошел за ограждение на митинге, второго задержали у проспекта Сахарова. На фотографии, опубликованной "ОВД-Инфо", видно, что мужчина лежит на земле. По словам корреспондента "МБХ медиа", у подростка в руках был энергетик.

По данным "Белого счетчика", к концу митинга на проспекте Академика Сахарова находилось 22,4 тысячи человек, еще чуть более ста не пустила полиция из-за досрочного перекрытия рамок. ГУ МВД по Москве оценило число собравшихся в 12 тысяч человек.

В пресс-службе полиции отвергли обвинения организаторов митинга в том, что сотрудники полиции на рамках досмотра намеренно медлили пропускать идущих на акцию людей. "Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия", - говорится в комментарии на сайте ГУ МВД по Москве.

Как пишет "ОВД-Инфо", участники митинга также жаловались, что на проспекте Сахарова плохо работает интернет.