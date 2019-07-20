FaceApp: чем всех так зацепила возможность старить лица и при чем тут страх?

Мобильное приложение FaceApp, позволяющее "состаривать" фотографии и посмотреть, как будет выглядеть лицо в более старшем возрасте, бьет рекорды популярности в русскоязычном интернете. Психологи видят в увлеченности аппом попытку молодежи побороть и обесценить страх смерти.

"Состаривание" и "омоложение" фотографий — новая функция приложения, созданного в 2017 году. Ранее FaceApp позволял "примерить" разные стили прически и цвет волос или представить, как бы выглядел пользователь, если бы был противоположного пола.

FaceApp уже занимает первые места в списке самых популярных приложений и в AppStore для пользователей iPhone, и в Google Play для пользователей Android. Только на Google Play его загрузили более 50 миллионов раз.

Приложение, которое работает на базе нейронных сетей, разработала российская компания Wireless Lab. Ее глава, россиянин Ярослав Гончаров, ранее работал в "Яндексе".

При этом никто из цифровых экспертов точно не знает, что произойдет с данными пользователей и кто может получить к ним доступ, однако они не считают, что с личной информацией среднестатистических юзеров случится что-то страшное.

Бешеная популярность "старящего" фильтра вылилась и в волну шуток. Одна из самых расхожих: "FaceApp — единственный способ россиян дожить до пенсионного возраста".

Русская служба Би-би-си попросила психотерапевтов прокомментировать оглушительный успех приложения.

Денис Уваров, частный психотерапевт:

Кто-то использует это приложение ради фана, чтобы обсудить что-то, развлечься.

Если рассматривать это с глубинных психологических позиций, то вопрос старости — это бич нашего времени, все берутся бороться со старостью и продлевать жизнь, это одна из наиболее монетизируемых областей. У современных людей со смертью связано много страхов.

Один из психологических механизмов — это отыгрывание страхов на уровне бессознательной защиты.

Второй — это "отыгрывание агрессии": если человек не может выразить агрессивное поведение вовне, он может это перенести в шуточную форму, что мы и видим в массовом успехе этих измененных фото в последние несколько дней.

Если было бы можно с помощью приложения состарить не на 50, а на 10-15 лет, то можно было бы отследить, что происходит с нашим телом, зафиксировать изменения: это было бы полезно, поскольку даже изучая свое тело в зеркале, мы можем игнорировать какие-то тревожные признаки.

Примерить на себя другой возраст — это особенно естественная история для подростков.

В пубертате абсолютно все люди гипертрофированно фиксированы на теме внешности: процесс исследования себя для них невероятно актуален, поэтому это приложение для них представляет такой интерес.

Виктория Жаденова, психиатр, детский психоневролог, личный и семейный психотерапевт:

Не каждое приложение пользуется такой популярностью. В данном случае на самом деле есть что-то особенное.

Я заметила людей, использовавших приложение, среди тех, кто никогда не делает подобного.

Если попытаться объяснить этот момент с точки зрения психологии, то скорее появляется фантазия про значимость старости и близости смерти, возможность к ней приблизиться и "присоединиться", а в итоге — обесценить ее и высмеять.

Часть пользователей пришла в ужас и отвращение от этих картинок, другая часть справедливо шутит, что приложение, которое старит, — и есть сама жизнь.

Большинство людей, использовавших это приложение, находятся в возрасте 30-45 лет, когда люди обнаруживают свою смертность. Ну и страх смерти и его реальность заставляют играть с ней, обесценивая ее.

Матвей Зотов, психолог-консультант агентства Hi-Human Technologies:

Человеку важен образ себя, впечатление, вообще все, что относится к своему "Я". И, не менее важна идея будущего. Особенно — своего. Прогнозирование — увлекательно.

В данном варианте и будущее, и "свое" фигурирует. Вроде бы сильно страшных вариантов FaceApp не предлагает. Все получат некую картинку похожего на себя дедушки/бабушки. И там будет узнавание. Себя.

И этим можно поделиться, получить социальное одобрение, поделиться чем-то псевдозначимым. Ведь будущее и возраст (старость) грядут для средней популяции пользователей соцсетей.

Приложение игрифицирует старость (как страшное) в веселой и безопасной форме. Вполне вероятно, что это нормализует, делает более допустимым, не таким страшным, старение и старость.

Этим можно поделиться, можно получить ответ от "друзьяшек", сделать глубоко пустое действие и увидеть как твое "старое" лицо одобряется другими. Социально ориентированная часть человека получает обезболивание от страха старости, исключения и смерти.

Также в разных странах, в зависимости от отношения к старикам, будет примешиваться момент социальной изоляции, связанной со старением: быть может, соцсети частично уберут изолированность людей в возрасте.

К примеру, только вчера видел Youtube-канал женщины в возрасте, которая рассказывает сказки и делится с подписчиками, как сделать своими руками хромакей [обычно зеленый экран, на фоне которого происходит съемка с последующим наложением визуальных эффектов].

Большая часть комментариев под ее видео выражают острое удивление и восхищение.

И, думаю, это хорошо. Диалог появляется. А там, глядишь и интегрируют людей в возрасте в социум, пусть хоть по сети. И сделают старость нормальным и не страшным понятием.