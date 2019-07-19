Пластиковый мусор: как окурки убивают природу и вредят растениям

Сигаретные окурки - пожалуй, самый распространенный пластиковый мусор на улицах городов. О вреде окурков на окружающую среду, в частности, на почву, и как следствие на рост и развитие растенией, говорится в новом исследовании британских ученых.

За год в мире, по статистике, выкуривается 5,6 триллионов сигарет, две трети окурков - примерно 4,5 триллионов - выбрасывают мимо урны.

Как показывают опросы, многие курильщики ошибочно полагают, что сигареты не содержат пластик, тогда как большая часть сигаретных фильтров производится из волокон ацетилцеллюлозы (ацетат целлюлозы) - одной из разновидностей биопластика.

Ацетат целлюлозы, из которого состоит фильтр, разлагается от полутора лет до десятилетия, и за это время, как пишут ученые, наносит непоправимый вред окружающей среде, в частности, препятствует нормальному росту растений.

Согласно результатам исследования, которое провели ученые из Университета Англия Раскин, наличие окурков в почве замедляет рост клевера на 27%. Кроме того, высота этого растения из-за присутствия окурков в почве оказывается на 28% ниже, чем у клевера, который вырос на почве, не засоренной окурками. В целом рост травы из-за наличия в почве окурков замедляется на 10%, а растение не добирает в росте 13%.

По данным ученых, фильтры неиспользованных сигарет оказывают такое же губительное действие на растения, как и фильтры от выкуренных сигарет. В этом исследовании ученые не учитывали влияние токсинов, которые выделяются при горении табака.

Ученые анализировали состояние почв близ Кембриджа. По их словам, есть территории, где на одном квадратном метре можно найти до 128 окурков.

Как отмечает один из авторов исследования Дэниэлла Грин, в обществе считается приемлемым бросать окурки на землю, и мало кто из курильщиков отдает себе отчет в том, что такая привычка может причинить серьезный вред окружающей среде. В Британии, например, о наличии пластика в сигаретах знают лишь 38% курильщиков.

"Мы выяснили, что окурки загрязняют окружающую среду, плохо влияют на рост растений и их длину. Например, вес корня клевера сокращается наполовину [из-за наличия окурков в почве]", - говорит Дэниэлла Грин.

"Мы изучали рост плевела и ползучего клевера - важных кормовых культур, которые часто можно встретить в парках и других зеленых зонах города", - говорит ученый.

Время распада пластика, содержащегося в окурках, - годы, а то и десятилетия, подчеркивает Дэниэлла Грин.

"Хотя для уточнения выводов требуются дополнительные исследования, но уже сейчас мы с уверенностью можем сказать, что химический состав материала, из которого делаются сигаретные фильтры, оказывает негативное влияние на рост растений", - отмечает один из авторов исследования Бас Бутс.

В Британии штрафы за выброс мусора, в том числе и окурков, в неположенных местах, устанавливают местные власти. В Лондоне штраф составляет 150 фунтов стерлингов (187 долларов, или 11 770 рублей). По данным властей британской столицы, каждый год в Лондоне на улицах выбрасывается шесть миллионов окурков. На уборку этих окурков власти города тратят приблизительно 3,8 млн фунтов стерлингов (4,7 млн долларов).

Исследование о вреде окурков на окружающую среду опубликованно в журнале Ecotoxicology and Environmental Safety.