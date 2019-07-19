Мальчик из Иркутской области ответил Путину, что случилось с детским садом: "Он утонул"

Мальчик из Иркутской области сообщил Владимиру Путину, что его детский сад «утонул». Видео со встречи опубликовало РИА Новости. Президент посетил центр для временного размещения жителей региона, пострадавших от наводнения.

Путин спросил ребенка, готовится ли он «идти в садик». «Да, он утонул, но его ремонтируют», — ответил мальчик. Также он рассказал, что его родители готовят «праздник» в честь приезда президента.

Мальчик из затопленного Тулуна рассказал Владимиру Путину, что случилось с его детским садом: "Он утонул". pic.twitter.com/0zuaGIuXd5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2019 г.





Путин прибыл в Иркутскую область ранее 19 июля. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент осмотрел затопленные районы и планирует провести совещание, на котором обсудит меры по ликвидации последствий наводнения.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня из-за паводков. В результате погибли 24 человека.