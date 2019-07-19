Путин спросил ребенка, готовится ли он «идти в садик». «Да, он утонул, но его ремонтируют», — ответил мальчик. Также он рассказал, что его родители готовят «праздник» в честь приезда президента.

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Путин прибыл в Иркутскую область ранее 19 июля. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент осмотрел затопленные районы и планирует провести совещание, на котором обсудит меры по ликвидации последствий наводнения.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня из-за паводков. В результате погибли 24 человека.