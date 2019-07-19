На Ибице трехлетняя девочка из России наглоталась наркотиков

Маленькая девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo. Трехлетнего ребенка в критическом состоянии доставили в больницу.

Врачи пытаются снизить ее сердцебиение. Когда это удастся, юную россиянку вертолетом эвакуируют в отделение интенсивной терапии в медицинское учреждение Пальма-де-Майорки на соседнем острове Майорка.

Девочка нашла таблетки на полу дома, который снимали ее родители во время отдыха. Сколько она проглотила лекарств, родственники пострадавшей сказать не могут, передает "Интерфакс".

Полиция курорта Ибица начала расследование.

Газета отмечает, что в среду, 17 июля, на Ибице госпитализировали еще одного несовершеннолетнего с отравлением марихуаной.