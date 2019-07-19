Врачи пытаются снизить ее сердцебиение. Когда это удастся, юную россиянку вертолетом эвакуируют в отделение интенсивной терапии в медицинское учреждение Пальма-де-Майорки на соседнем острове Майорка.

Девочка нашла таблетки на полу дома, который снимали ее родители во время отдыха. Сколько она проглотила лекарств, родственники пострадавшей сказать не могут, передает "Интерфакс".

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Полиция курорта Ибица начала расследование.

Газета отмечает, что в среду, 17 июля, на Ибице госпитализировали еще одного несовершеннолетнего с отравлением марихуаной.