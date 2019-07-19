Меркель обеспокоена попытками России повлиять на европейскую политику

Канцлер ФРГ прокомментировала поддержку Кремлем правопопулистских партий в Европе. Ангела Меркель коснулась скандала вокруг предполагаемых попыток финансирования Россией итальянской "Лиги".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) "с беспокойством" воспринимает попытки России повлиять на европейскую политику. Об этом глава германского правительства заявила в пятницу, 19 июля, во время традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос итальянской журналистки о Moscopoli. Слово Moscopoli итальянские СМИ используют, когда пишут о скандале вокруг предполагаемых попыток

финансирования Россией итальянской правопопулистской партии "Лига" незадолго до выборов в Европарламент в конце мая 2019 года.

Американская новостная медиакомпания BuzzFeed 10 июля опубликовала возможную расшифровку переговоров итальянских политиков с российской стороной в октябре 2018 года в московском отеле "Метрополь". На ужине Джанлука Савоини - бывший помощник заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини - и еще два члена партии, а также неназванные чиновники из Кремля пытались договориться о контракте на годовую поставку нефти на сумму 1,5 млрд долларов. Поставки ожидались по сниженным ценам, пишет Buzzfeed. Разница в 65 млн долларов предназначалась для правопопулистской партии, утверждает издание.

Говоря об инциденте, Меркель подчеркнула, что это - дело итальянских властей. "Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России", - признала она при этом.

Меркель согласна на отсрочку "Брекзита"

Общаясь с журналистами, канцлер ФРГ затронула и другие злободневные политические темы.

Так, она заявила, что выступает за предоставление Лондону отсрочки в вопросе "Брекзита". "Если Великобритании необходимо больше времени, мы должны предоставить его ей", - подчеркнула Меркель. По ее словам, многое будет зависеть от того, какие "ориентиры" обозначит Еврокомиссии новый британский премьер-министр. На вопрос, возможен ли новый референдум о выходе Лондона из состава ЕС, канцлер сообщила, что не хочет вмешиваться во внутренние дела британских властей. "Твердо уверена, что Великобритания найдет свой путь", - заявила она.

О Дублинском соглашении

Коснулась Меркель и недавнего утверждения Европарламентом Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на посту председателя Еврокомиссии. Она приветствовала планируемое экс-министром обороны ФРГ фон дер Ляйен реформирование так называемого Дублинского соглашения, которое регулирует процедуру предоставления убежища в Евросоюзе.

Ангела Меркель также затронула тему дебатов о спасении нелегальных мигрантов, пытающихся морским путем попасть в Европу. По ее словам, речь идет "не просто об обязанности, а о гуманитарном императиве". До полноценного пересмотра Дублинского соглашения необходимо создать "временный механизм", который позволит найти оптимальное решение этой проблемы, уверена глава правительства ФРГ.