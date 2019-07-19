При взрыве в Кабуле погибли 6 человек

У ворот Кабульского университета в пятницу прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли не менее шести человек и еще 27 получили ранения, сообщают полиция и медики.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за очередной теракт в афганской столице.

И Талибан, и "Исламское государство" нередко устраивают в городе мощные взрывы, нацеленные против афганских сил безопасности, правительственных чиновников и представителей шиитского меньшинства.