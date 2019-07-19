В Петербурге вслед за Калининградской областью введут электронные визы

Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пишет РИА новости.

Беглов ранее обратился к Путину с просьбой с 1 октября ввести режим электронной визы в городе. По его словам, это способствовало бы развитию туризма в регионе.

Путин отметил, что с этой просьбой Беглов обращался пару месяцев назад, и он со своей стороны давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан.

В марте 2017 года Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года.

А с 1 июля 2019 года однократные деловые, гуманитарные и туристические визы в форме электронного документа (электронные визы) введены для посещения Калининградской области.