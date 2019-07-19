Спецкомиссия Росавиации расследует инцидент с Boeing в Шереметьево

Взлет самолета Boeing 737 компании Nordwind Airlines прервали из-за появления в пассажирском салоне "постороннего запаха". При эвакуации не менее пяти человек получили травмы.

Специальная комиссия Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) начала расследование инцидента с эвакуацией в аэропорту Шереметьево пассажиров самолета Boeing 737 российской компании Nordwind Airlines, выполнявшего рейс в Ереван. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Кроме того, в аэропорт выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев. "Организована доследственная проверка по факту задымления на борту воздушного судна", - сообщила представитель Московского межрегионального транспортного управления Следственного комитета РФ Елена Марковская.

Взлет был прерван

Как пояснили в пресс-службе Nordwind Airlines, 19 июля в 00.45 мск экипаж прервал разбег самолета, так как в пассажирском салоне появился "посторонний запах". Взлет прервали, чуть позже была организована эвакуация пассажиров - 162 взрослых и 11 детей - по аварийным надувным трапам. Лайнер также покинули члены экипажа. По разным данным, травмы при эвакуации получили от пяти до восьми человек. Не менее двух пассажиров госпитализированы.

Директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова уточнила, что возгорания на борту лайнера не было.

По данным портала baza, при взлете произошло короткое замыкание, "дым начал заполнять салон", возникла паника. Официально эта информация, однако, не подтверждается.

Багаж был перегружен на резервный борт. Он вылетел в Ереван в районе 05.34 мск. Как уточнил представитель Шереметьево, резервным рейсом не полетели 28 человек.

Аэропорт работает в штатном режиме.

В конце мая в Шереметьево после жесткого приземления самолета Sukhoi Superjet 100 с полными баками на его борту возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек.