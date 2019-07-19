Корабль ВМС США уничтожил иранский беспилотник

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг корабль ВМС США Boxer уничтожил иранский беспилотник в Ормузском проливе после того, как дрон приблизился к американскому судну на расстояние 900 метров, угрожая безопасности военных.

Глава Белого дома заявил об этом, выступая на специальной пресс-конференции, которая прошла в Вашингтоне в четверг. Трамп призвал другие страны осудить Иран и защитить свои корабли.

По словам Трампа, Boxer входит в состав группы кораблей ВМС США, которая находится в проливе, расположенном между Персидским и Оманским заливами.

По словам Трампа, корабль Boxer – часть группы кораблей ВМФ США, которая находится в проливе, расположенном между Персидским и Оманским заливами.

Позже в четверг ситуацию вокруг сбитого беспилотника прокомментировали и в американском военном ведомстве.

"Беспилотный авиакомплекс подлетел к [кораблю] Boxer и расположился в небезопасном растоянии", - говорится в заявлении представителя Пентагона Джонатана Хоффмана. В его коммюнике, однако, не указывается, кому принадлежал беспилотник.

По словам Хоффмана, инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени, когда Boxer проходил через Ормузский пролив.

"Корабль предпринял оборонительные действия против беспилотника, чтобы обеспечить безопасность корабля и его экипажа", – добавил он.

Вскоре после этого министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ему неизвестно о сбитом иранском беспилотнике в Ормузском проливе.

"У нас нет информации о том, что сегодня мы потеряли беспилотник", - заявил Зариф журналистам в ООН перед встречей с Генеральным секретарем организации Антонио Гутерришем.

Инцидент произошел четыре недели спустя после того, как 20 июня силы Корпуса стражей исламской революции сбили американский беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, находившийся, как утверждают в Пентагоне, в международном воздушном пространстве в том же регионе.

То происшествие американские чиновники называли "неспровоцированной атакой". В Тегеране же заявили, что беспилотник был сбит после того, как он нарушил воздушную границу страны.

Кроме того, 14 июня Дональд Трамп обвинил власти Ирана в причастности к атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать проходившие в то время переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.