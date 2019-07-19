Польша считает неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой

Польские власти считают неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года.

"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", — заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в четверг, 18 июля, в эфире польской радиостанции Polskie Radio 24. Он подчеркнул, что Путин является "лидером страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей".

В то же время политик отметил, что на церемонии в Варшаве с высокой долей вероятности будет присутствовать президент США Дональд Трамп. По словам Сасина, информация о том, что Трамп будет присутствовать на мероприятии, является пока неофициальной. "Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится", — добавил польский политик.

Отвечая на вопрос о возможном визите Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в Варшаве "оптимистичны в этой связи". По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будут иметь международный масштаб.

Реакция МИД РФ на нежелание Польши пригласить РФ на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны

О том, что Польша не планирует приглашать российского лидера на мероприятия, связанные с памятью о начале Второй мировой войны, стало известно в марте 2019 года. Тогда замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил, что приглашения из Варшавы получат только партнеры по Евросоюзу и страны — члены программы "Восточного партнерства". В ответ на это представители российского МИД заявили, что "с недоумением восприняли" такое решение Варшавы.