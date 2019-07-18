Главнокомандующий войсками НАТО обсудил с властями Сербии проблему Косово

Верховный главнокомандующий войсками НАТО встретился в среду в Белграде с руководством Сербии. Это первый визит генерала ВВС США Тода Уолтерса в Сербию в качестве одного из высших военных руководителей Североатлантического альянса.

Тод Уолтерс, назначенный верховным главнокомандующим войск НАТО в мае, встретился с генералом Миланом Мойсиловичем, руководителем Вооруженных сил Сербии, а также с президентом Александром Вучичем и министром обороны Александром Вулиным.

"Мы обсудили широкий ряд вопросов, и я рад сообщить, что благодаря упорному труду и преданности делу, Сербия способствует установлению мира и стабильности на западе Балкан", – сказал в комментарии Сербской службе "Голоса Америки" генерал Уолтерс. Он не ответил на вопрос о возможности посещения Косово в ходе его нынешней поездки на Балканы.

Сербия не признает независимость Косово, однако руководство Евросоюза заявляет, что нормализация отношений между двумя странами является обязательным условием для принятия Сербии в состав ЕС. Переговоры между Белградом и Приштиной, которые проводились при посредничестве Евросоюза, застопорились несколько месяцев назад.

Сербский президент опубликовал заявление по итогам встречи с Уолтерсом, назвав миротворческие силы, базирующиеся в Косово под руководством НАТО, "гарантом безопасности" для сербов, проживающих в Косово.

Вучич добавил, что Белград договорился с Уолтерсом о создании "горячей" линии связи между сербскими военными и силами миротворческого контингента в Косово (СДК) для реагирования на возможные вспышки насилия или рост напряженности в регионе.

"Хорошая связь между Вооруженными силами Сербии и СДК важна для предотвращения кризисных ситуаций в Косово и Метохии. Это гарантия безопасности для сербского населения Косово", - отметил Вучич.

Генерал Уолтерс поддержал усилия Белграда по поддержанию стабильности и развитию сотрудничества в регионе.

Сербия официально начала процесс присоединения к Евросоюзу в 2008 году. В то же время, страна поддерживает тесные связи с Россией и Китаем, чье растущее влияние на Балканах вызывает озабоченность у стран Запада.