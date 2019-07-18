Председатель Госдумы РФ предложил дать Путину ещё больше полномочий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь предложил изменить текст российской Конституции, дав больше полномочий парламенту. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Кремле рассматривают возможность расширить законодательную власть в России, чтобы сохранить контроль над государством за Владимиром Путиным после окончания его президентского срока.

Статья с идеями Володина опубликована в среду в "Парламентской газете". Политик снова предложил, чтобы Государственная дума участвовала в формировании российского правительства. В апреле он уже выступал с такой идеей, отмечая, что у депутатов нет реальных полномочий влиять на утверждение состава кабинета министров. Володин и раньше говорил о необходимости внести изменения в Конституцию. В декабре он предложил проверить, насколько положения основного закона "не утратили своей сущности". Конкретных предложений он тогда не озвучивал.

В июле агентство Bloomberg рассказывало, что в Кремле рассматривают возможность расширить полномочия Государственной думы, чтобы сохранить власть Владимира Путина после того, как у него закончится президентский срок в 2024 году. Согласно ставшему известным изданию плану, Путин вновь займёт место премьер-министра, полномочия президента могут быть сильно урезаны, а Госдума увеличит число депутатов, избираемых не по партийным спискам. В публикации не утверждалось, что по новому плану премьер-министр должен будет назначаться Государственной думой, но это следует из логики плана, отмечает издание The Bell.

Вячеслав Володин возглавил Госдуму после выборов 2016 года. Ряд комментаторов при этом утверждали, что позиция председателя палаты стала для него своего рода понижением по сравнению с должностью заместителя главы Администрации президента, ответственного за внутреннюю политику.

Закон запрещает Владимиру Путину в третий раз подряд (и в пятый всего) избираться на пост президента в 2024 году. Комментаторы и эксперты отмечают, что в Кремле обсуждают возможности сохранить власть политика без нарушения этого правила.