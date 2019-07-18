США отстранили Турцию от программы производства истребителей F-35

Власти США заявили в среду об отстранении Турции от программы по производству компонентов для новейших американских истребителей F-35. Вашингтон давно предупреждал о последствиях, которые ожидают Анкару в случае поставок в Турцию российских комплексов ПВО С-400.

Первые партии комплексов С-400 были доставлены на базу ВВС "Муртед" к северо-западу от Анкары в минувшую пятницу. США в течение нескольких месяцев пытались предотвратить поставку российских ПВО Турции, которая входит в состав НАТО.

"США и другие партнеры по программе F-35 согласны в решении отстранить Турцию от участия в программе и начать процесс официального исключения Турции из этой программы", - заявила во время пресс-брифинга Эллен Лорд, замминистра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения.

По словам Лорд, замещение цепочки поставок в производстве реактивных истребителей обойдется США в 500-600 млн долларов. Турция выпускает более 900 деталей и узлов, необходимых для сборки F-35. Лорд сообщила, что производство этих деталей будет перенесено из Турции в США.

В МИД Турции это решение назвали "несправедливым" и вновь предупредили, что оно негативно отразится на отношениях между двумя странами.

"Турция, к сожалению, в связи с этим решением потеряет рабочие места и потенциальные экономические возможности", - заявила Лорд, добавив, что общие потери Турции в результате такого шага могут составить более 9 млрд долларов.