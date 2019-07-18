В Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе с 21 июля. Об этом заявил представитель ОБСЕ на переговорах по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик.

Перемирие будет бессрочным и начнется с 00:01 21 июля.

Как сообщала пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, на предыдущем заседании 2 июля стороны не смогли достичь прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны.

В результате конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН по состоянию на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 тысяч 800 до 13 тысяч человек.

Перемирия, о которых договаривались на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, нарушались практически сразу. При этом стороны отрицают свою вину в этих нарушениях и обвиняют противников в провокациях.