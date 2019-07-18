Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Об этом заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов, уточнив, что проект по выдаче электронных паспортов начнется в июле 2020 года.

"По мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу паспортов старого образца", – приводит слова вице-премьера ТАСС.

По словам Акимова, все компоненты будущей системы будут отечественными, и никакие иностранные компании "ни с точки зрения каких-то алгоритмов, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, ни с точки зрения форм-фактора" не будут участвовать в этом проекте. Пилотный запуск проекта планируется в Москве, где лучше всего в стране развита цифровая инфраструктура особенно развита.

Вице-премьер также показал журналистам прототип электронного удостоверения, представляющий собой пластиковую карту с чипом и поддержкой бесконтактного обмена данными.

"Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, с криптографией российской с QR-кодом. Подделка этого документа... будет стоить несоизмеримо дороже и безопасность будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов", - отметил Акимов, уточнив, что для блокировки карты в случае утери достаточно будет позвонить в МВД или МФЦ.

Вице-премьер добавил, что переход на новые паспорта не приведет к росту расходов бюджета, но предупредил о постепенном росте госпошлины за выдачу документа после перехода на электронные удостоверения. Сейчас, напомним, пошлина за выдачу российского паспорта составляет 300 рублей. По мнению Акимова, переход на электронные документы позволит в перспективе сэкономить немало средств и миллионы часов рабочего времени.

Акимов также рассказал журналистам о планах запустить мобильное приложение "Мой паспорт". "Инновация состоит в том, что на российской криптозащите для всех платформ – и для Android, и для iOS, и для российской платформы, которую мы надеемся запустить, нашу платформу "Аврора" – для всех мобильных платформ будет доступно мобильное приложение "Мой паспорт", которое нельзя будет взломать, изменить, подделать", – заявил Акимов.