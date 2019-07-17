Доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые доходы россиян в первой половине 2019 года снизились на 1,3%. Доходы падают пять с половиной лет подряд (с паузой в 2018 году). Росстат связывает падение с инфляцией и ростом выплат по кредитам.

Снижение реальных располагаемых доходов населения - доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен - во втором квартале года составило 0,2%. А в январе-июне они снизились на 1,3% по сравнению с первой половиной 2018 года, сообщил Росстат.

"Некоторое снижение реальных располагаемых доходов обусловлено несколькими факторами, в том числе инфляцией на потребительском рынке, ростом обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам", - говорится в сообщении.

Показатели за второй квартал говорят о том, что динамика все-таки улучшается - в апреле-июне реальные располагаемые доходы упали на 0,2%, тогда как в первые три месяца падение составило 2,3%.

Минэкономразвития России рассчитывает, что по итогам года реальные располагаемые доходы вырастут на 1%. Но некоторые аналитики считают, что добиться роста показателя в этом году навряд ли получится.

"Скорее всего, у нас шестой год подряд (с паузой в прошлом году) будет зафиксировано снижение реальных располагаемых доходов населения", - пишет в своем телеграм-канале глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

В 2018 году сначала тоже был зафиксирован спад (на 0,1%), но потом Росстат пересчитал данные по новой методике - и оказалось, что доходы выросли на 0,1%.

"Услуги ЖКХ и налоги растут, цены тоже не стоят на месте, рост заработных плат не поспевает за этими показателями, - сказал Би-би-си директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. - Положительная динамика наблюдается, но она не способна в корне изменить ситуацию в этом году".

Ранее спад реальных располагаемых доходов в 2019 году прогнозировала Счетная палата России.

Что с кредитами?

Долговая нагрузка россиян с 2014 года выросла в полтора раза, свидетельствуют данные Национальной ассоциации коллекторских агентств.

Чтобы погасить кредиты перед банком, россиянину сейчас в среднем нужно 11 зарплат, а пять лет назад хватило бы семи. 10% от всех заемщиков отдают половину доходов на погашение кредитов.

ЦБ ранее принял некоторые меры, которые должны замедлить рост кредитования. С 1 октября банки будут обязаны учитывать при выдаче кредитов показатели долговой нагрузки заемщиков. Банкам придется резервировать больше средств при выдаче займов закредитованным россиянам.

Предполагается, что такие ограничения сделают выдачу займов закредитованным россиянам менее выгодной, и банки снизят объемы таких кредитов.

В июне кредитование замедлилось, как и месяцем ранее. Объем выданных населению займов за последние 12 месяцев в июне увеличился на 22,8%, тогда как в мае и апреле этот показатель составил 23,3% и 23,8%. На данный момент апрельский рост является максимальным с 2014 года.

"Не от хорошей жизни"

Кредиты стали одной из тем, которая обсуждалась на "прямой линии" президента Владимира Путина с населением в июне. "ЦБ должен обратить на это [закредитованность] внимание, потому что нам не нужно в экономике надувать эти пузыри", - сказал Путин.

Закредитованность также обсуждалась на экономическом форуме в Петербурге, где министр экономического развития Максим Орешкин предположил, что большой объем кредитов населению может стать причиной рецессии в экономике.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина возразила ему: "Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря".

Набиуллина сказал, что россияне берут кредиты "не от хорошей жизни", они просто пытаются с помощью кредитных средств сохранить прежний уровень жизни в условиях спада доходов. Повышение уровня доходов позволит населению брать меньше кредитов, а это экономическая задача, сказала председатель ЦБ.