В докладе НАТО случайно раскрыли расположение ядерного оружия США в Европе. Ошибку исправили через три месяца

Ядерное оружие США в Европе, предположительно, размещено на шести военных базах в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции. Эта информация случайно попала в доклад канадского сенатора, члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО Джозефа Дея, сообщает бельгийское издание De Morgen.

Доклад под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и союзные ядерные силы" опубликовали в апреле, но СМИ обратили на него внимание только в июле. В документе сообщалось, что около 150 единиц ядерного оружия американцев хранится на базах "Кляйне Брогель" (Бельгия), "Бюхель" (Германия), "Авиано" и "Геди-Торре" (Италия), "Волкель" (Нидерланды) и "Инджирлик" (Турция), пишет Meduza.

11 июля вышла новая скорректированная версия доклада, из которой убрали названия баз, но оставили упоминания стран, имеющих подходящие самолеты для бомб B61, основного ядерного оружия США.

Сенатор Джозеф Дей объяснил газете The Washington Post, что первая версия документа была лишь черновиком доклада, который в ноябре заслушает Парламентская ассамблея НАТО.

В министерстве обороны США отметили, что политика ведомства заключается в том, "чтобы не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо общем или конкретном месте".

Ранее американские военные официально не сообщали, где расположено ядерное оружие США в Европе. Однако телеканал RTL со ссылкой на нидерландских политиков отмечал, что на базе Волкель хранится 22 ядерных бомбы.