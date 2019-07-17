Суд оставил под стражей украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Лефортовский суд в Москве оставил под стражей 13 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в аннексированном Россией Крыму. Их срок ареста продлили на три месяца.

Морякам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. По этой статье им грозит до шести лет заключения. Всего были задержаны 24 человека. Заседание по продлению ареста остальным 11 морякам пройдет позднее в среду.

Заседания проходят в закрытом режиме. Перед первым из них в коридорах толпились журналисты вместе с родственниками моряков, последние каждый раз аплодировали, когда их родных вели в зал сотрудники ФСБ в масках.

У здания суда корреспондент Би-би-си заметил несколько автомобилей с дипломатическими номерами посольства Украины.

Перед началом заседания многие допускали, что на этот раз морякам могут изменить меру пресечения, отпустив из СИЗО. Адвокат Илья Новиков описал атмосферу как "перегретую": "Все ждут, что что-то случится, а может ничего не случиться".

Дело Вышинского?

Уже после оглашения решения по первым шести морякам Новиков напрямую связал их судьбу с судьбой журналиста агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, который находится под стражей в Киеве по обвинению в государственной измене.

Адвокат предположил, что, если суд в Киеве изменит меру пресечения Вышинскому, то и судьба украинских моряков может измениться в ходе апелляции на сегодняшнее решение Лефортовского суда.

"Его [Вышинского] судьба действительно сильно беспокоит [президента России Владимира] Путина, то есть на него не наплевать, на него не махнули рукой, и значит, его судьба может быть предметом дипломатического торга", - считает Новиков.

Перенос заседания украинского суда по делу Вышинского с 15 июля на 19, по его мнению, выглядит как месседж "сначала деньги, потом стулья, сначала пусть Москва продемонстрирует что-то по морякам". "Это очень странный политический покер, кто первый [сделает шаг], все же опасаются - пойдешь навстречу, а тебя обманут", - добавил защитник.

Суд мог бы не продлевать срок содержания под стражей морякам хотя бы на том основании, что следствие окончено, и аргумент о том, что обвиняемые на свободе могут воздействовать на свидетелей или уничтожить улики, становится нерелевантным, считает Новиков.

"Юридически и с точки зрения здравого смысла это [завершение следствия по делу] - повод для суда переоценить риски", - сказал он.

Адвокат Николай Полозов в свою очередь назвал результат предсказуемым. "Несмотря на то что практически следствие фактически завершено, нам предстоит ознакомление с материалами дела, и на этом основании, с позиции ю следствия необходимо, чтобы они оставались под стражей", - сказал он.

Защита, по словам Полозова, ходатайствовала о приобщении на заседании к делу ряда международных документов, например, копии приказа морского трибунала от 25 мая 2019 года, где предусмотрено обязательство освободить моряков и корабли.

"На российских судей, к сожалению, не производят впечатление международные документы", - отметил Полозов.

Он напомнил, что международный трибунал не обязывал Россию прекращать уголовное дело, но требовал отпустить моряков. По его словам, юридическая возможность освободить его подзащитных есть, при этом они могли бы участвовать в процессе, например, дистанционно.

Препятствует их освобождению, по его мнению, отсутствие политической воли. Он выразил надежду, что моряков освободят до начала суда по существу. Адвокат добавил, что переговоры об освобождении украинцев между Москвой и Киевом ведутся, но комментировать их отказался.

Кремль и омбудсмен

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь также выступила за изменение меры пресечения для моряков, сообщает РИА Новости.

"Мне кажется, что, очень важно, что когда выяснилась все-таки причина направления этих кораблей на нарушение нашей границы с тем, чтобы сорвать выборы президента, нужно разобраться со степенью вины этих людей. Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения", - сказала Москалькова.

Переговоры по обмену украинских моряков не ведутся, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский говорили о моряках во время своего первого телефонного разговора 11 июля.

"Действительно, этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня. Пока идут следственные действия, вы знаете, мы не будем комментировать решения суда, не будем давать оценки этой ситуации", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, справедливо ли утверждать, что постоянный перенос сроков рассмотрения дел в отношении украинских моряков и Вышинского говорит о том, что консенсус не найден и нет политического решения, сообщает РИА Новости.

Задержание и санкции

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и вспомогательное судно "Яни-Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.

Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.

В свою очередь ФСБ утверждает, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские корабли провели в районе Керченского пролива почти весь день. На протяжении этого времени за ними следовали российские пограничные корабли, периодически пытаясь их протаранить. Уже вечером по одному из них российской стороной было применено оружие, в результате три члена экипажа были ранены.

Затем украинские суда отконвоировали в Керчь, а всех членов экипажа арестовали. То, что до 2014 года акватории Азовского моря и Керченского пролива не были разграничены, как и то, что Украина и международное сообщество не признают Крым российским, осложняло ситуацию с арестованными моряками.

США, Канада и Евросоюз в ответ на этот инцидент ввели новые санкции против России. Действия стран "подчеркивают приверженность партнеров идеям совместного противодействия злонамеренной деятельности России и ее поведению, которое подрывает стабильность", говорится в заявлении американского минфина.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить задержанные суда и моряков. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

Зеленский заявлял, что то, как поступит Россия в ответ на решение Международного трибунала по морскому праву, станет индикатором ее готовности нормализовать свои отношения с Украиной.