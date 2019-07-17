Украинский суд уравнял режимы коммунистов и нацистов

По своей преступной сущности коммунистический и нацистский режимы были одинаковы, а их методы репрессивной политики — тождественными, заявил КС Украины.

Конституционный суд (КС) Украины уравнял коммунистический и нацистский режимы. Во вторник, 16 июля, КС признал закон о декоммунизации Украины, вступивший в силу в мае 2015 года, соответствующим конституции страны.

"По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики — тождественными", — указано в решении, опубликованном на сайте Конституционного суда.

Оба режима нанесли "непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществляли тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии, не соблюдали международные обязательства и нарушали принятые ими конституции и законы". В результате "несколько поколений украинцев жили в атмосфере всеобъемлющего страха из-за отсутствия свободы", подчеркивается далее. При этом "коммунистический режим в СССР неоднократно инициировал вооруженные вторжения в независимые государства", напомнил КС Украины.

Закон о декоммунизации имеет легитимную цель



По мнению судей, законодательная норма, осуждающая нацистский и коммунистический режимы и запрещающая использование их символики, преследует легитимную цель — не допустить "повторения преступлений коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". При этом "право на свободу мысли и слова… не является абсолютным, а его осуществление может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка", указали они.

Инициаторами проверки закона о декоммунизации в Конституционном суде были 46 депутатов Верховной рады, большинство из них — члены "Оппозиционного блока". Они сочли, что закон нарушает три статьи украинского Основного закона: о запрете цензуры, о праве на свободу слова и о праве на свободный сбор, хранение и распространение информации.

Запрет на использование коммунистической символики



Закон о декоммунизации Украины предусматривает запрет публичного отрицания преступного характера как коммунистического, так и нацистского тоталитарных режимов, "публичное использование и пропаганду их символики, устранение угрозы суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины, а также установление исторической справедливости".

В понятие символики режимов включены гимны, гербы, флаги, лозунги, и изображения, а также разные памятные знаки деятелям компартии и советской власти, названия улиц, городов и других административных единиц. В рамках декоммунизации на Украине переименованы 987 городов и сел, более 50 тысяч улиц, демонтированы 1320 памятников Ленину и сотни других, связанных с тоталитарным режимом.