Двум россиянам предъявлены обвинения по делу о взрывах на салюте в Минске

После трагедии во время праздничного салюта в Минске 3 июля предъявлены обвинения сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада.

Власти Беларуси предъявили обвинения двум россиянам по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске 3 июля, в результате которых погибла женщина. Сотрудников компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада, задержанных на следующий день после трагедии, обвинили в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем смерть человека по неосторожности, сообщает в среду, 17 июля, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Минске.

"Посольство продолжает им оказывать консульскую помощь", - сообщил представитель посольства. Сотрудникам российской компании, у которой были приобретены салютные установки и фейерверочные изделия, грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет.

Трагедия в День независимости Беларуси

При запуске праздничного салюта по случаю Дня независимости Беларуси в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, в результате были разрушены салютные установки, повреждены находящиеся поблизости здания и сооружения. Осколками ранило не менее 10 человек, двоих из них прооперировали. Женщина 1955 года рождения скончалась на месте происшествия, несмотря на оперативно оказанную медпомощь.

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность". Следствие ведет специальная группа сотрудников центрального аппарата СК, Управлений СК по Минску и Минской области.