Bloomberg: к концу 2019 года рубль рухнет

Аналитик, точно предсказавший укрепление курса рубля во втором квартале 2019 года, на этот раз спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года.

Валютный стратег крупнейшего банка Польши PKO Bank Polski Ярослав Косатый считает, что к концу года рубль может потерять 9%, приблизившись к психологической отметке в 69 рублей за доллар, пишет Bloomberg.

Основная причина падения российской валюты будет связана со смягчением денежно-кредитной политики Банка России, в частности - понижением ключевой ставки, считает эксперт. Кроме того, он отметил, что на курс рубля перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа. Этому будут способствовать американские санкции, которые готовится ввести Вашингтон в отношении российского госдолга.

Bloomberg отмечает, что прогноз Косатого оказался наиболее пессимистичным среди всех опрошенных агентством аналитиков, которые в среднем считают, что курс рубля к концу года снизится, но только до 65 рублей за доллар.

Напомним, Банк России 17 июня, впервые с марта 2018 года, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,50% годовых, допустив возможность ее дальнейшего снижения и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Что касается предсказаний российских экономистов, то в минувшую пятницу, 12 июля, Сбербанк РФ пересмотрел прогноз по курсу рубля на вторую половину 2019 года, предсказав 62 рубля за доллар на третий квартал и 63 рубля - на четвертый, хотя ранее аналитики банка считали, что к концу года валюта РФ будет на уровне 66 рублей за доллар.

Как отметили в ЦБ, ключевую роль в снижении прогноза сыграло изменение внешнего фона: более благоприятный внешний фон связан с том числе с риторикой ФРС (Федеральной резервной системы США), перспективой снижения ставок в США и смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора - все это позитивно повлияет на валюты развивающихся рынков, в том числе на валюту России.

Дополнительными причинами пересмотра прогноза курса рубля также назывались цены на нефть, которые остаются достаточно комфортными для платежного баланса РФ. Кроме того, появились "позитивные тенденции по потоками капитала - в том числе на рынок ОФЗ" (облигации федерального займа), что дает "дополнительный импульс для укрепления национальной валюты, хотя интенсивность этих притоков до конца года может изменяться".