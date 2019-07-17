Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной-главой Еврокомиссии

Новоизбранный парламент Европейского союза во вторник после долгого торга утвердил соратницу Ангелы Меркель, бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии.

За мать семи детей, 60-летнюю фон дер Ляйен проголосовали 383 из 751 депутата Европарламента.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной во главе центрального органа исполнительной власти Евросоюза.

Еврокомиссия разрабатывает законодательство ЕС и готовит проект бюджета Евросоюза, а затем следит за расходованием этих денег.

И это немаленькие деньги: бюджет Евросоюза на 2019 год - почти 166 миллиардов евро, а семилетний бюджет - больше триллиона.

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Фон дер Ляйен была единственной кандидатурой - ее после трехдневных споров утвердили лидеры стран ЕС, но при этом исход голосования во вторник впервые в истории Европарламента не выглядел предопределенным.

Это - результат серьезных сдвигов, которые происходят в европейской политике - и не только в европейской.

Раньше - многие годы - в Европарламенте, как и в парламентах ведущих стран ЕС, доминировали две главные фракции мейнстрима - правоцентристы (Европейская народная партия) и левоцентристы (Прогрессивный альянс социалистов и демократов).

В них, как правило, входили правящие партии ведущих стран ЕС. В сумме эти фракции имели большинство, торговались между собой и с лидерами стран ЕС о кандидатурах на главные посты и без особых проблем утверждали их. Именно так пять лет назад заняли свои должности нынешний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Но теперь, на майских выборах, эти две мегафракции Европарламента потеряли в сумме шестьдесят семь мандатов и с ними - большинство. Причем отобрали эти мандаты не только правые популисты, но и горячие сторонники укрепления Евросоюза из числа левых, либерал-демократов, других партий. То есть, голоса у мейнстрима растащили в обе стороны.

В результате расклады в Европарламенте усложнились.

Но все закончилось благополучно для фон дер Ляйен, когда за нее согласилось проголосовать большинство фракции социалистов.

Из гинекологии - в политику



Урсуле фон дер Ляйен 60 лет, у нее семеро детей. Она родилась в Брюсселе, но в 13-летнем возрасте переехала в Германию.

Училась в Лондонской школе экономики, но затем переквалифицировалась на врача и стала гинекологом. Помимо немецкого, она свободно говорит по-английски и по-французски.

В политику фон дер Ляйен пришла, когда ей было уже за сорок, но быстро пошла в гору. Политическая карьера началась в парламенте Нижней Саксонии, а в 2005 году она возглавила министерство по делам семьи, женщин, молодежи и престарелых в первом кабинете Ангелы Меркель, которую с тех пор неустанно поддерживала во всех начинаниях.

В следующем кабинете ей достался пост министра труда, а в 2014 году фон дер Ляйен стала первой женщиной-министром обороны.

Военная среда консервативна. К вящему неудовольствию феминисток она преимущественно состоит из мужчин. Разумеется, фон дер Ляйен пришлось нелегко.

Поначалу все беды Бундесвера она списывала на предыдущее руководство, но после пяти лет у руля министерства эти аргументы уже не выглядят убедительно.