Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией

В Турцию прибыли уже 9 самолетов с компонентами систем ПРО С-400, закупленных у РФ. Эрдоган заявил, что цель Турции — производить системы вместе с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совместно с Россией заниматься производством систем противоракетной обороны С-400. Как заявил Эрдоган в понедельник, 15 июля, совместное производство с РФ является целью Турции.

Кроме того, он сообщил, что поставки закупленных у России С-400 должны завершиться к апрелю 2020 года. По данным министерства обороны Турции, за последние дни в страну прибыли 9 самолетов с комплектующими для систем ПРО.

В последние месяцы Вашингтон постоянно выдвигал требования к Турции, партнеру США по НАТО, аннулировать сделку с Россией, предложив взамен американскую систему Patriot. По мнению США, российская система ПРО в воздушном пространстве НАТО представляет собой угрозу безопасности. Вопрос закупки С-400 обернулся резким конфликтом между Анкарой и Вашингтоном. США пригрозили Турции санкциями.

При этом после начала поставок комплектующих для С-400 правительство в Анкаре объявило, что изучает возможности приобретения и американских систем Patriot. В частности, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что "уполномоченные ведомства и друзья" страны "прилагают все усилия для этого".