CNN обнаружила новые доказательства причастности Ассанжа к вмешательству в выборы и его связи с российскими спецслужбами

Телеканал CNN получил доступ к материалам, увеличивающим подозрения, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешался в американскую президентскую кампанию 2016 года, будучи связанным с российскими спецслужбами. Согласно документам, он превратил посольство Эквадора в Лондоне в командный центр и инициировал разоблачения, повлиявшие на исход выборов-2016.

Согласно материалам отчета, который был подготовлен по заказу правительства Эквадора испанской компанией UC Global, ведшей за Ассанжем слежку, в посольстве основатель WikiLeaks принимал курьеров, доставлявших ему информацию и мощное компьютерное оборудование, необходимое для облегчения процесса обмена данными. Сообщается, что Ассанж в посольстве Эквадора проводил длительные встречи с "россиянами и хакерами мирового класса", ему предоставлялся высокоскоростной интернет, телефонная связь и помещение для конфиденциальных встреч с лицами, которых он приглашал. Ассанж аргументировал такие запросы необходимостью поддерживать деятельность WikiLeaks.

Как утверждает телекомпания, Ассанжу было разрешено определять перечень лиц, которые входили в посольство Эквадора, не предъявляя удостоверения личности и не проходя досмотра службы безопасности. Он применял устройства собственного изготовления, предназначенные против попыток его прослушивания.

Кроме того, сообщается, что Ассанж поддерживал постоянный контакт с должностными лицами Эквадора и мог добиться увольнения любого не понравившегося ему сотрудника диппредставительства в Лондоне. CNN обращалась за комментариями к четырем эквадорским дипломатам, которые исполняли обязанности посла в Лондоне за время нахождения Ассанжа в здании посольства. Ответ дал только Хуан Фалькони, заявивший, что на него не оказывалось давления для создания каких-либо особых условий.

После выборов 2016 года UC Global пришла к выводу, что Ассанж связан с российскими спецслужбами, от которых была получена опубликованная им информация. Сам основатель WikiLeaks продолжает отвергать эти обвинения, заявляя, что опубликовал бы информацию и против Дональда Трампа, если бы располагал ею. Как отмечается в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании возможных нарушений президента Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, основатель WikiLeaks в ходе президентских выборов 2016 года назвал Хиллари Клинтон социопатом, которая развяжет много войн, а также активно принимал в посольстве гостей, в том числе граждан РФ.

В июне 2016 года представители WikiLeaks тайно общались с русскими хакерами, и Ассанж публично объявил о планах выпустить новый материал о Клинтон. В отчете Мюллера говорится, что российские хакеры скрыли свою личность, отправляя электронные письма и прямые сообщения на аккаунт WikiLeaks в Twitter. Согласно журналу посетителей, Ассанж провел в этом месяце как минимум семь встреч с россиянами и другими людьми, связанными с Кремлем.

Так, Ассанж дважды встречался с российской гражданкой по имени Яна Максимова, о которой почти ничего не известно, и провел пять встреч со старшими сотрудниками компании Russia Today, где в 2012 году вел свое телевизионное шоу. В июне 2016 года глава лондонского бюро RT Николай Богачихин дважды посетил Ассанжа и, по сообщениям наблюдателей, однажды дал ему USB-накопитель. Этот пятиминутный визит был организован в последнюю минуту. Сам Богачихин заявил, что встреча была организована с целью снять несколько программ с участием Ассанжа. Ранее глава бюро RT высмеивал сообщения о своих визитах к Ассанжу, в шутку сообщая, что он дал основателю WikiLeaks "целую сумку с "Новичком".

Вскоре после того, как WikiLeaks установил контакт с российскими хакерами, Ассанж попросил своих хозяев увеличить его интернет-соединение. Посольство удовлетворило его просьбу 19 июня, предоставив ему техническую поддержку для передачи данных и помощь в установке нового оборудования. Сообщается, что в тот же день Ассанж и его адвокаты встретились с тогдашним министром иностранных дел Эквадора Гийомом Лонгом: связано ли это с предполагаемым вмешательством в выборы в США, неизвестно. При этом правительство США никогда публично не обвиняло Эквадор в сознательной помощи Ассанжу или Кремлю.

В докладе Мюллера говорится, что 6 июля WikiLeaks обратился к российским хакерам с просьбой как можно скорее отправить что-нибудь "связанное с Хиллари", после чего встретился с двумя немецкими хакерами 14 июля: их совещание продолжалось более четырех часов. В этот же день русские хакеры отправили зашифрованные файлы в WikiLeaks с заголовком "большой архив".

Несколько дней спустя, 18 июля, когда в Кливленде стартовало Республиканское национальное собрание, охранник посольства нарушил протокол, оставив свой пост, чтобы получить посылку за пределами посольства от человека в маске и солнцезащитных очках. Охранника, забравшего посылку, рекомендовали заменить, однако этого не произошло. В тот же день, согласно сообщению Мюллера, WikiLeaks сообщил российским хакерам, что он получил файлы и готовится к их выпуску в ближайшее время. Связь между этими инцидентами не установлена, содержимое посылки, доставленной в посольство, неизвестно.

Также отмечается, что Дональд Трамп рекламировал новые утечки в ходе предвыборной кампании в последние недели гонки, иногда читая тексты электронных писем. А RT даже публиковала статьи с подробным описанием новых пакетов электронных писем, прежде чем WikiLeaks официально выпустил их. Через некоторое время после утечки информации правительство США заявило протест эквадорским чиновникам, потребовав остановить Ассанжа и угрожая некими серьезными "последствиями".

Столкнувшись с этим ультиматумом, эквадорские чиновники 15 октября решили отключить Ассанжа от внешнего мира, закрыв его доступ в интернет и телефонную связь, однако это не остановило поток электронных писем. Вскоре Эквадор выпустил публичное заявление, осуждающее участие WikiLeaks в усилиях по вмешательству в выборы в США, но подтвердил свою приверженность защите Ассанжа. Три дня спустя Ассанж вступил в ожесточенный спор с тогдашним эквадорским послом Карлосом Абадом Ортисом, который запретил посещать посольство недипломатическим лицам, однако вскоре этот запрет был отменен.

В тот же вечер на место прибыли работники Wikileaks с компьютерным оборудованием, которое сотрудники посольства не смогли проверить из-за запрета на обыск. После выборов доступ Ассанжа в интернет был восстановлен, и он продолжал встречаться с хакерами, а также с американским лоббистом, представляющим видного российского олигарха.