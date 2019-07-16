Президент Украины Владимир Зеленский обновит дипломатический корпус страны. "Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру", — сообщил офис главы украинского государства накануне вечером, 15 июля.
Так, командировку в Вашингтон заканчивает посол Украины в США Валерий Чалый, одновременно с этим "идет работа по подбору и оформлению новых послов", говорится в заявлении. В каких еще странах будут назначены новые послы Украины, в документе не уточняется.
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. Выступая с первым обращением к согражданам, он объявил о роспуске Верховной рады.
Внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля. Кроме того, Зеленский проводит кадровое обновление в различных сферах государственного управления.
Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посла України в США. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів.— Офіс Президента (@APUkraine) July 15, 2019