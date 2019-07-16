Четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы уволены из-за дела Ивана Голунова

Четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы уволены в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщило МВД.

Решение принято по итогам служебной проверки. Имена и должности уволенных сотрудников не сообщаются.

По данным издания Baza, которое ранее сообщило об увольнении троих человек, поводом для увольнения стало то, что сотрудники в положенное время не позволили Голунову связаться с родственниками и с адвокатом. Baza также утверждает, что уволенные полицейские намерены судиться с МВД.

В задержании Ивана Голунова 6 июня участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Занимался делом следователь Игорь Лопатин.